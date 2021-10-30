120 bin üyeli Eski Bursalılar Grubu geleneksel toplantıda buluştu

Bursa’da Facebook grubu sayesinde, kentin bir çok meselesini gündeme taşıyan 120 bin kişiden oluşan Eski Bursalılar Burada Platformu üyeleri geleneksel toplantıda biraraya geldi.

Platform üyeleri iki yıl aradan sonra Kültürpark’taki Orman Çay Bahçesi’nde 6. geleneksel toplantısını Cumhuriyet Bayramı anısına yaptı.

Pandemi etkisiyle iki yıldır geleneksel grup toplantısını yapamadıklarını belirten Grup Kurucusu İnşaat Yüksek Mühendisi Kemal Müezzinoğlu, "Eski Bursalılar olarak biraraya gelmekten mutluyuz. Kentin bir çok sorununu gündeme taşıyoruz. Çare ve çözüm üretilmesine sebep oluyoruz. Bursa’ya sahip çıkıyoruz" dedi.

Müezzinoğlu üyelerin Cumhuriyet Bayramını kutladı. Grup üyeleri vatan için canlarını feda edenlere şehit ve gazilere, vefat etmiş üye yakınlarına başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere hepsinin anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okudular.