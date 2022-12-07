12 yaşında 5 kitap yazan çocuk fuarın gözdesi oldu

Şanlıurfa, Türkiye’nin en büyük kitap fuarına ev sahipliği yapıyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından kentte bu yıl 5’incisi düzenlenen kitap fuarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 100 yayın evi ve 166 yazarın katıldığı 5. Ulusal Kitap Fuarı, kitapseverler için kapılarını açtı.

Fuarın en küçük yazarı

Anaokulunda okuma yazmayı öğrenen ve henüz ilkokul birinci sınıftan itibaren kitap yazmaya başlayan Adıyamanlı ortaokul öğrencisi 12 yaşındaki Hüseyin Mirhat Coşkun, yazdığı 5 kitabıyla fuardaki yerini aldı. Büyük, küçük her yaştan okuyucunun ilgisini çeken küçük Mirhat’ın standı ilgi odağı oldu. Yoğun ziyaretçi akınına uğrayan stantta yazar Mirhat Coşkun, kitap yazma serüvenini ve kitap okumanın önemini ziyaretçilerine aktardı. "Kahraman Denizci" adını verdiği ilk kitabını ilkokul birinci sınıfa giderken yazan Hüseyin Mirhat Coşkun, daha sonra "Gizemli Orman", "Bataklıkta Bir Gün" ve "İki Hırsız Bir Çocuk" adlı hikaye kitaplarını tamamladı. Bu kitapları piyasaya çıkan Hüseyin Mirhat Coşkun’un diğer bir kitabının ise baskıya hazırlandığı öğrenildi.

Yoğun ilgi dolayısıyla mutlu olduğunu belirten Mirhat Coşkun, “Bugün Şanlıurfa Kitap Fuarına geldik. Burada birçok okurla tanıştık. Kitaplarımı alan, okuyan bir sürü okurlarımla tanıştım, güzel bir gündü. Aynı zamanda 101’inci söyleşimi de yapmış oldum. Benden büyük, benden küçük, yaşıtlarım ve öğretmenlerimizle güzel sohbetler ettik. Onlara buradan çok teşekkür ediyorum. Bizi ziyaret eden ziyaretçilerimize sevdiği kitapları günde en az yarım saat okumaları tavsiyesinde bulundum. Herkese teşekkür ederim” dedi.

Standı öğrencileriyle birlikte ziyaret eden öğretmen Esma Akpınar, “Biz bugün Türkiye’nin en küçük yazarı olan Hüseyin Mirhat Coşkun’u ziyarete geldik. Öğrencilerimize örnek teşkil etmesi açısından kendisini görüp, sohbet etmelerini, kitap yazarken neler düşündüğünü hangi duygularla yazdığını öğrenmelerini istedik. Bu anlamda çocuklarımız da çok mutlu oldular, çok sevindiler. Biz de Süleymaniye Ortaokulu olarak Hüseyin Mirhat Coşkun kardeşimizi tebrik ediyoruz. İnşallah çocuklarımıza da örnek olacak daha çok yazarımız olur" diye konuştu.

5. Ulusal Şanlıurfa Kitap Fuarı 11 Aralık’a kadar 10.00 ile 20.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürecek.