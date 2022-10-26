12. Gelecekle İletişim Çalıştayı milli mücadelenin sembol kentlerinde yapılacak

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) bu yıl 12’ncisini düzenleyeceği Gelecekle İletişim Çalıştayı, Samsun, Amasya ve Sivas’ta gerçekleştirilecek.

Dost ve kardeş ülkelerden Türkiye’ye gelerek başta iletişim olmak üzere muhtelif alanlarda lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde öğrenim gören gençlerin etkin katılım göstereceği 12. Gelecekle İletişim Çalıştayı, bu sene Cumhuriyetin 100’üncü yılı münasebetiyle kurtuluş mücadelesinin sembol şehirlerinde gerçekleştirilecek. Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Cezayir, Etiyopya, Filistin, Irak, Kırgızistan, Kosova, Libya, Macaristan, Moritanya, Nijer, Pakistan, Sudan, Suriye, Tunus, Türkmenistan ve Ürdün’den öğrencilerin katılımlarının beklendiği çalıştay, 31 Ekim’de Samsun’da başlayacak. Kültür ve Turizm Bakanlığının destek verdiği çalıştay, daha sonra sırasıyla Amasya ve Sivas’ta 6 gün boyunca devam edecek. Çalıştaya katılacak olan yabancı öğrenciler, üç önemli kentin tarihi ve turistik alanlarını da gezecek.