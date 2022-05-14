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12. Emiralem Çilek Festivali kapılarını açtı

İzmir’in Menemen Belediyesi tarafından 12.’si düzenlenen Emiralem Çilek Festivaline katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, çilek üretiminde Türkiye’nin dünya dördüncüsü olduğunu ancak ithalatın az yapıldığını belirterek, “Bundan sonra taze tüketimin dışında soğuk havayı kullanarak çileği işleyip yurtdışına satacağız” dedi.

Kültür Sanat 14.05.2022, 22:40
12. Emiralem Çilek Festivali kapılarını açtı

İzmir’in Menemen Belediyesi tarafından 12.’si düzenlenen Emiralem Çilek Festivaline katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, çilek üretiminde Türkiye’nin dünya dördüncüsü olduğunu ancak ithalatın az yapıldığını belirterek, “Bundan sonra taze tüketimin dışında soğuk havayı kullanarak çileği işleyip yurtdışına satacağız” dedi.

Menemen Belediyesi tarafından düzenlenen Emiralem Çilek Festivali, bu yıl 12. kez kapılarını açtı. Pandemi nedeniyle iki yıldır yapılamayan festival, kortej yürüyüşüyle başladı. Emiralem sokaklarına kurulan stantlarda üreticiler çilek ve çilekten elde ettikleri ürünlerin satışını yaparken, vatandaşlar da hem alışveriş yaptı hem de festival alanında yapılan etkinliklerle keyifli vakit geçirdi. 15 Mayıs Pazar günü (yarın) akşamına kadar sürecek olan festivalin açılışına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Menemen Kaymakamı Fatih Yılmaz, Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Çilek üretiminde Türkiye, Dünya dördüncüsü

Festivalde konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, çilek üretiminin 1970’li yıllarda 9 bin ton iken 2020’de 546 bin tona ulaştığını söyledi. Hamza Dağ, “Dünyada çilek üretiminde ABD, Çin ve Meksika’dan sonra 4’üncü sıradayız. Üretim her yıl artıyor. İthalatımız neredeyse sıfırda. Ama ihracat da az. Çileği çok seviyoruz ve tüketiyoruz. Bundan sonra taze tüketimin dışında soğuk havayı kullanarak çileği işleyip yurtdışına satacağız. Tarımda her yıl 26-27 milyar dolar ihracat yapıyoruz. İzmir ise 2.2 milyar dolarla bu ihracata destek sağlıyor. Aynı üretime devam edeceğiz. Pandemi gösterdi ki bir tarım ve üretim en önemli alanlardan biri ikincisi de böyle festivallerle bir arada olmayı özledik" dedi.

Ankara-İzmir hızlı tren projesi 2025’in Temmuz ayında hayata geçecek

İzmir’e güzel bir müjde vermek istediğini söyleyen Hamza Dağ, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“İzmir-Ankara hızlı tren projesinde müteahhit firmadan kaynaklanan aksamalar oldu. Şubat ayında Hazine Maliye Bakanlığı ile İngiltere Exim Bank 2.16 milyar Euro’luk kredi anlaşması imzaladı ve çalışmalar 3 etapta devam ediyor. Polatlı Banaz, Banaz Salihli, Salihli Menemen İzmir bu 3 etabı oluşturuyor. İnşallah şubattan itibaren Polatlı Banaz arası 28 ayda bitecek. Menemen Emiralem Manisa Salihli arası da 28 ayda bitecek Salihli Banaz arası ise 40 ayda bitecek. 2025 Temmuz’da İzmir Ankara hızlı tren projesi hayata geçirilmiş olacak. Bu güzergah yani Menemen’den geçeceği için hepinize hayırlı olsun diyorum.”

7 bin ton çilek hasadı hedefleniyor

Dağ’ın konuşmasının ardından kürsüye gelen Menemen Belediye Başkanvekili Aydın Pehlivan ise 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Gününde böyle bir festival gerçekleştirmekten dolayı memnun olduklarını söyledi. Pandemi sürecinde sağlıklı besin ihtiyacının daha da öne çıktığı ifade eden Pehlivan, çiftçilerin gününü kutlayarak, "Bereketli Menemen Ovası’nda önemli tarım ürünleri var. Çilek de bunlardan biridir. İzmir’in çilek üretiminin yüzde 93’lük kısmını Emiralem karşılıyor. Bu yıl 7 bin ton hasat hedefliyoruz. Çilek Menemen için sadece bir meyve değildir, emektir, ekmektir, festivaldir. Ürünün tanıtımına katkıda bulunmak için festivali gerçekleştiriyoruz” dedi.

Emiralem’e zeytinyağı fabrikası müjdesi

Menemen Belediyesi olarak tarımın önemini bildiklerini ve bunun için çalıştıklarını belirten Pehlivan, “Çilek simgesini hemşerilerimizle buluşturacağız. İlçemizde bulunan zeytinyağı fabrikası icra yoluyla satılmıştı. Menemen Belediyesi olarak bizim malımızı biz aldık. Emiralem zeytinyağı fabrikamızı kuruyoruz. Sezona yetişecek. İlçemizdeki ve yakın köy mahallelerindeki üreticiler yağlarını kendi fabrikalarından çıkaracak. Buradan müjdemiz olsun. Sizin desteğiniz bizleri motive ediyor" şeklinde konuştu.

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