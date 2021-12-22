115 Yıllık tarihi okul binasının restorasyon çalışmaları başladı

Osmanlı Sultanı 2’nci Abdülhamid tarafından yaptırılan tarihi okulun restorasyon çalışmaları başladı.

Osmanlı Padişahı 2’nci Abdülhamid’in tarafından yaptırılıp 1906 yılında Hamidiye Mektebi Kebiri İptidaiyesi olarak hizmete giren okul, Yunan işgaline uğrayan dönmede yönetim komutanları tarafından kullanıldı. Kurtuluş Savaşı’ndan sonra düşman işgalinden kurtarılan tarihi yapı, Kocahıdır İlkokulu olarak kullanıldı. Daha sonra korona virüsü sebebiyle “Vefa Sosyal Destek Grubu” çalışma alanı oldu.

Tarihi okul binası restorasyonu başladı

Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz Merkezinde Korunması Gerekli Kültür ve Tabiat Varlığı statüsünde bulunan ve uzun yıllar Kocahıdır İlkokulu olarak hizmet vermekte iken okulun kapatılması ile bir süre Olgunlaşma Enstitüsü’nün kuruluş binası olarak hizmet veren tarihi binanın ihalesi ve yer teslimi tamamlanarak tarihi kimliğine uygun bir şekilde restitüsyon ve restorasyon çalışmalarına başlandı” denildi.