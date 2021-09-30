11. Van Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı kapılarını açtı

Van’da Ajans Asya Fuarcılık tarafından 11.’si düzenlenen “Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı” kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Orta Doğu Expo Fuar ve Kongre Merkezi’ndeki fuarın açılışına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar ve İrfan Kartal, Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, kamu kurum ve kuruluş amirleri, siyasi parti temsilcileri, STK başkanları, firma yetkilileri ve vatandaşlar katıldı.

Açılışa katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, korona virüs salgını nedeniyle tüm dünyada turizm ve seyahat sektörünün olumsuz yönde etkilendiğini söyledi. Yavuz, "Süreçten en az şekilde etkilenerek bu dönemde devam eden kısıtlı turizm hareketliliğinden Türkiye olarak payımızı almak ve rakiplerimizin önüne geçmek, turizmde en çok tercih edilen ülke konumumuzu güçlendirmek için dünyada örnek alınan pek çok tedbiri uygulamayı bu zor dönemde başardık. Güçlü sağlık altyapımızın yanı sıra başlattığımız Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı ve gerçekleştirdiğimiz dinamik uluslararası tanıtım faaliyetleriyle Türkiye, turizm sektörü ziyaretçi sayısı bakımından dünya ortalamasına ve rakip ülkelere kıyasla daha az bir daralmayla bu zor dönemi atlattı. Bu pandemi döneminde dahi 2020 yılında ülkemize gelen ziyaretçi sayısı yaklaşık 16 milyon olarak gerçekleşti. 2021 yılının ilk 8 ayında bu rakam şimdiden 15 milyonu aştı. İnşallah yılsonuna kadar çok daha iyi rakamlara ulaşacağız” dedi.

Bölgenin önemli turizm ve seyahat etkinliğinde, sektör paydaşlarıyla bir araya geldiklerini ifade eden Yavuz, "Destek verdiğimiz Van Doğu Anadolu Turizm ve Seyahat Fuarı yeni destinasyonlar olarak özel önem verdiğimiz Doğu ve Güneydoğu bölgelerinin tanıtımının yanı sıra başta komşularımız olmak üzere Asya ve Ortadoğu pazarına açılmak isteyen turizm paydaşlarımız için önemli buluşma noktalarından bir tanesidir. Fuar süresince başta komşularımız İran, Irak, Gürcistan ve can Azerbaycan olmak üzere buralardan beklediğimiz ziyaretçiler bizleri fazlasıyla memnun etti ve bölgede turizm sektörünün geleceği için umut verdi. Pandeminin tüm dünyada turizm trendlerini derinden etkilediğini, değiştirdiğini biliyoruz. Bu değişimi ve tercihleri yakından izliyoruz. 2019 yılında kuruluşunu tamamladığımız ve kurulduğu günden bu yana aktif olarak ülkemizin uluslararası alanda tanıtımı için görev yapan Türkiye Tanıtım ve Geliştirme Ajansı gerek destinasyonlarımızın pazarlanmasında, gerek ülkemizin güçlü iletişim ve marka stratejisinin oluşturulmasında ve gerekse illerimizde ürün geliştirmesinde önemli bir rol üstleniyor" ifadelerini kullandı.

"Van’ımızın sahip olduğu doğal, kültürel ve tarihi zenginliklerini tüm dünyaya ve tüm insanlığa tanıtmamız gerekiyor"

Deniz, kum, güneş turizmi dışında yayla, inanç, gastronomi, bisiklet, sağlık, kırsal ve eko turizm gibi pek çok farklı alanda yeni turizm çeşidi rotalarının geliştirildiğini aktaran Yavuz, “Bu anlamda kurmuş olduğumuz Doğu Türkiye Dijital Platformu önemli çalışmalarımızdan bir tanesi. Bakanlık ve Türkiye Gençlik Turizm Geliştirme Ajansı olarak ulusal ve uluslararası alanda illerimizin daha etkin tanıtımını sağlamak amacıyla ‘İl Tanıtım ve Geliştirme Programı’nı hayata geçirdik. Van da bu çalışmaların içerisinde yerini aldı. 36 ilde şu anda çalışma başladı. Ne mutlu ki Van da 36 ilimiz arasında. Bölgemizin ve Van’ımızın sahip olduğu doğal, kültürel ve binlerce yıl öncesine dayanan tarihi zenginliklerini tüm dünyaya ve tüm insanlığa tanıtmamız gerekiyor. Bunun için sürdürülebilir bir iş modeli kuruldu. Burada valiliğimizle birlikte tüm paydaşlar bu platformun içerisinde. Van, Turizm Geliştirme Ajansımızca yurt dışında tanıtılan 36 ilden bir tanesi olmayı başardı. Bakanlık olarak buradaki faaliyetlerimizi derinleştireceğiz, geliştireceğiz. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak istihdama, ekonomik büyümeye, sosyal kalkınmaya katkısı ile ülkemizin gelişmesinde önemli rolü olan turizm sektörümüzü, nihayetinde ekonomimizi güçlendirmek en büyük amacımızdır. Bu hedefe el birliğiyle adım adım yürüyoruz. Ülkemizin ve milletimizin kalkınmasında kendi sektörümüzle büyük katkı yapacağımıza inancımız tam. Bugüne kadar olduğu gibi pandemi sonrasında da yine en büyük atılımları yapacağımızı düşünüyoruz" diye konuştu.

"Kültür ve turizmle ilgili tüm sorunlarımızın çözüleceğinden eminiz"

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ise fuara İran, Azerbaycan, Gürcistan, Irak ve Türkiye’nin değişik illerinden 16 firmanın katıldığını ifade ederek, pandemi olmasaydı Türkiye’de en çok fuar düzenlenen illerden birisinin Van olacağını kaydetti. Valilik ve belediye olarak artık kent merkezinde çadırlarda yöresel ürünler ve başka ihtiyaçlara yönelik fuarlara müsaade etmediklerini belirten Vali Bilmez, “Onun için bu fuar merkezimize hepimizin sahip çıkması ve çok fonksiyonel olarak kullanmamız gerekiyor. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız bugün çok yoğun bir programı olmasına rağmen sadece bu fuar için Van’a geldi. Onun için şükranlarımızı sunuyoruz. Kültür ve turizmle ilgili tüm sorunlarımızın çözüleceğinden eminiz” dedi.

Konuşmasında Van’ın aşı oranına da değinen Bilmez, “Vaka sayısı itibariyle en iyilerden biriyiz elhamdülillah. Ama aşı oranımız maalesef Türkiye’de istediğimiz düzeyde değil. Tüm vatandaşları aşı olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar da, Van’ın bir turizm cenneti olduğuna dikkat çekerek, “Dolayısıyla doğasını görmek, kültürüne şahitlik etme noktasında önemli bir işleve sahip. Çocukluğum ve gençlik yıllarımda burada ciddi anlamda Avrupalı turistler vardı. Sokaklarımız ve caddelerimiz gecenin geç saatlerine kadar dolu dolu cıvıl cıvıldı. İnşallah pandemi sonrasında bu güzel adımlar birer birer atılır ve Van’ımız da hak ettiği yeri bulur” dedi.

“İranlı misafirlerimize hasret kaldık”

Van’da yaklaşık 20 yıldır uluslararası düzeyde başarılı fuarların gerçekleştirildiğine vurgu yapan Gülaçar, “Allah’a hamdolsun 20 yılı aşkın bir süredir burada uluslararası düzeyde fuarcılık yapılıyor. Hem ulusal hem de uluslararası bazda çok güzel ve çok başarılı organizeler yapılıyor. Bundan da memnuniyetimi ifade edeyim. İranlı kardeşlerime ve acente sahiplerine pandemi sonrasında kapılarımızın açılması vesilesiyle çokça misafir ağırlamak istediğimizi veya daha doğrusu İranlı misafirlerimize hasret kaldığımız ifade edeyim. Biz misafirperver bir kentiz. Misafirlerimiz de bizi o kadar biliyor ve seviyorlar. Onların da bize karşı memnuniyetlerine şahitlik etmişim. Bu saatten sonra daha fazla Van’ımıza gelmeyi, kalmayı ve burada zamanlarını geçirmelerini arzu ediyorum” ifadelerini kullandı.

AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal ise Van’ın çeşitli medeniyetlere başkentlik yapmış bir şehir olduğunu anımsatarak, “Şehrimizin geçmişte turizme çok büyük bir girdisi vardı. Biz bu turizmi yeteri kadar akçeye dönüştürememiştik. Turizmde bugün altıncı bölge olarak devam ediyoruz. Van turizmde daha önemli yerleri hak etmiştir. Akdamar Adası ve Kilisesi ile Van Kalesi UNESCO geçici listesinde yer almıştır. Biz bunun kalıcı listede yer alması için bakanımızdan yardım istiyoruz” diye konuştu.

Ajans Asya Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Güler de, Türkiye’nin üçüncü büyük turizm ve seyahat fuarında 67 standın kurulduğunu belirterek, "Yurt dışında 15 standımız var. Türkiye genelinde 6 ilin temsiliyeti söz konusu. Fuar süresince çeşitli görüşmeler yapılacak. İnşallah verimli olur diye düşünüyorum. Ben bu anlamda fuarımızın hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından 30 Eylül-3 Ekim tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak fuarın açılış kurdelesini kesen protokol üyeleri, stantları dolaştı.