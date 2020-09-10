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11. Berlin Bienali

SAHA, 11. Berlin Bienali’ne davet edilen sanatçıların yeni projelerini destekliyor

Kültür Sanat 10.09.2020, 20:42
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11. Berlin Bienali

SAHA​ 11. Berlin Bienali’ne davet edilen sanatçıların yeni projelerini destekliyor

SAHA, 5 Eylül - 1 Kasım 2020 tarihleri arasındaki 11. Berlin Bienali’ne özel yeni proje geliştirmek için davet edilen Cansu Çakar ve Aykan Safoğlu için eser üretim desteği veriyor.

1996 yılından beri güncel sanat alanındaki başlıca uluslararası forumlardan biri sayılan Berlin Bienali’nin 11. edisyonu, María Berríos, Renata CervettoLisette Lagnado ve Agustín Pérez Rubio küratörlüğünde düzenleniyor. 2019 yılının Eylül ayından beri bienal sürecini üç bölümle izleyiciyle paylaşan küratörlerin “The Crack Begins Within” adını verdiği sonuç bölümü ise KW Institute for Contemporary Art, daadgalerie, Gropius Bau ve 11th Berlin Biennale c/o ExRotaprint'teki sergi ve programlardan oluşuyor.


Cansu Çakar, Berlin Bienali’ne özel ürettiği Labyrinth to Kybele (2020) başlıklı serisinde Türkiye basınında yer alan anekdotlardan derlenen kısa hikâyelerden oluşan bir manzara yaratıyor. Minyatür eğitiminden gelen Çakar'ın pratiği, toplumun gündelik şiddet ve adaletsizlikle nasıl başa çıktığını ve cinsiyet eşitsizliğinin kadınları nasıl etkilediğini yansıtıyor. Aykan Safoğlu ise ilk kez Berlin Bienali’nde sergilenen projesinde bir zamanlar 1881'de kurulan Düyun-u Umûmiye’yi barındıran İstanbul Erkek Lisesi’ndeki gençlik yıllarına bakıyor. Safoğlu’nun Null-Defizit (in Ablehnung) [Zero Deficit (In Refusal), 2020] başlıklı yapıtı, Alman eğitimi, sanatsal formasyon ve Almanya’daki vatandaşlık sorularına ilişkin “borçluluğun” duygusal manzarasını inceliyor. Bu tarih ve kişisel biyografinin bir aradalığı, sanatçının ailesiyle birlikte İmroz’a yaptığı bir gezintiden ilhamını alan Hundsstern steigt ab [Dog Star Descending, 2020] başlıklı video çalışmasında da takip ediliyor.

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