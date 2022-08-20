1071 Sultan Alparslan Otağı, Malazgirt Zaferi kutlamalarına hazır

Bitlis’in Ahlat ilçesinde kurulan 1071 Sultan Alparslan Otağı, bu yıl 951. yıl dönümü kutlanacak olan Malazgirt Zaferi etkinliklerine hazır.

Türklerin Anadolu’ya girişinin kapısı ve "Anadolu’nun tapusu" olarak nitelendirilen Ahlat’ta, Malazgirt Zaferi kutlamaları için hazırlıklar tamamlandı. İlçenin Çarho mevkisindeki 450 bin metrekare alan üzerinde kurulan 1071 Sultan Alparslan Otağı, 23-24-25 Ağustos tarihlerinde okçuluk, atlı okçuluk, kökbörü, güreşler, geleneksel oyunlar ve konserler gibi birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak. Ayrıca otağ içerisinde bulunan 50 çadırda katılımcı illerin stantları görücüye çıkarken, Türkiye’nin dört bir tarafından katılımın sağlanacağı el sanatları sergileri açılacak.

"Bin yıl önceki başkentimizde milletimizi ağırlayacağız"

Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yılki 1071 kutlamalarını festival havası içerisinde geçireceklerini söyledi. Çoban, "Hazırlıklarımızı tüm üniteleriyle tamamlamış bulunuyoruz. İnşallah Ahlat, tam bir seremoni alanı gibi Türk kültür ve medeniyetinin bütün izlerini festival alanında yaşayacağımız bir alana dönüşecek. Türkiye’nin her tarafından gelen sanatçılar, el sanatçıları buluşacak. Halk müziği ve popüler müzik konserleri olacak. Belediyelerimizin katılımıyla burası ayrıca bir sergi alanına dönüşecek. Kısacası bin yıl önce Sultan Alpaslan burada milleti toplamıştı. Bura otağıydı ve otağından 1071 zaferiyle Allah’a şükürler olsun bize değişmez bir yurt bıraktılar. Bizde milletimizin bin yıl önceki başkentinde milletimizi ağırlayacağız. Cumhurbaşkanımızla millet hasretle buluşacak. Kısacası bakanlarımız, kuvvet komutanlarımız ve milletimizle bir kez daha buluşacağız. Devlet-millet el ele biz gelecek yıllara ebed müddet devlete koşacağız. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızı Ahlat’a davet ediyoruz" dedi.