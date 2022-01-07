107 bin kişi Kapadokya’ya yüksekten baktı

Roma Dönemi’nden beri oyulan ve içinde çok sayıda oda, ev, sığınak, depo, sarnıç, mezar ve mahzenlerin yer aldığı, Kapadokya bölgesinin her yerinden görülen ve bölgenin en yüksek noktası konumunda bulunan Uçhisar Kalesi’ni 2021 yılında 107 bin 605 kişi ziyaret etti.

Zirvesine çıkıldığında Kapadokya’nın kuş bakışı görüleceği tek yer üstü oluşumu konumundaki Uçhisar Kalesi, restorasyon çalışmaları sonrasında 1 Temmuz tarihinde yeniden ziyarete açıldı. Uçhisar Kalesi’ni temmuz ayından itibaren yılsonuna kadar 107 bin 605 kişi ziyaret etti. Ziyaret edenlerin 35 bin 455’i öğrenci olurken 72 bin 150 yetişkin yerli ve yabancı turistlerden oluştu. Dünyanın en yüksek peribacası konumunda bulunan Uçhisar Kalesi’ni 2020 yılında ise 116 bin 300 yerli ve yabancı turist ziyaret etmişti.

Uçhisar Kalesi’ni ziyaret eden Zülfiye Altunbaş, ”Şu an Kapadokya bölgesinin en yüksek noktasındayız. Öğrencilerim ile çok mutluyuz. Kapadokya ayaklarımın altında diyebilirim. Çok güzel manzarası var” şeklinde konuştu. Mehmet Fatih Balkan ise yaptığı açıklamada, “Gördüğünüz gibi manzara şahane, yapılar şahane, muazzam bir yer” ifadelerini kullandı.