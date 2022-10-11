100’üncü yılında Mudanya Mütarekesi

‘Zaferle sonuçlanan Büyük Taarruzun ardından’ Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin siyasi ve diplomatik alanda kazandığı ilk zafer olan, uluslararası alanda kabul gören Mudanya Mütarekesi’nin 100’üncü yılı coşkuyla kutlandı.

Mudanya Mütarekesi’nin 100’üncü yılı, Mütareke Evi önündeki resmi törenlerin ardından, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve gün boyu devam eden birbirinden farklı etkinlikle kutlandı. Mudanya sahili Türk bayraklarıyla donatılırken, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından BUDO iskelesi önünde ‘Mütarekenin 100. Yılı Fotoğraf Sergisi’ açıldı. Mudanya Mütareke Evi’nde gerçekleştirilen barış görüşmelerini ve Cumhuriyetin ilk yıllarında tarihi bina önünde yapılan kutlama etkinliklerini konu alan görseller, Mudanyalılar tarafından ilgiyle izlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi ve Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ahmet Saim Kılavuz ile birlikte fotoğraf sergisini gezdi. Sergi alanında Sokak Sanatları Atölyesi’nin 15 kişilik ekiple yaptığı canlı heykel gösterisi, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Vatandaşlar canlı heykellerle hatıra fotoğrafı çektirmek için adeta sıraya girerken, saat başı yapılan canlı performanslarla Mudanya Mütarekesi anlatıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Burgaz Yelken Kulübü işbirliğiyle 100’üncü yıl coşkusu denize taşındı. Sporcular yelkenlilerle denizde tören geçişi yaptı. Bu arada; Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Mavi Tur’da tekne, 100’üncü yılı kutlayan dev bir afişle seferine çıktı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Mudanya Mütarekesi’nin Türkler ve dünya barışı açısından tarihi bir öneme sahip olduğunu söyledi. Mudanya Mütarekesi sayesinde büyük zaferden sonra Ankara hükümetinin tek kurşun atmadan isteklerini yerine getirdiğini kaydeden Başkan Aktaş, “Müttefikler, ilk kez Ankara hükümetini Türkiye’nin tek meşru hükümeti olarak karşılarına almışlardı. Bu da ülkemizin yeni zaferi oluyordu. Anlaşmayla birlikte Türkiye, Doğu Trakya’yı geri almakla yeniden Avrupa topraklarına ayak basıyordu. Bu anlamda Mudanya Mütarekesi, bir bakıma ‘Asya’nın Avrupa’ya karşı bir zaferi’ olarak da yorumlanabilir. Mudanya Mütarekesi’nin 100. yılı kutlu olsun” dedi.