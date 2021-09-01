100 yıllık tahıl ambarları yıllara meydan okuyor

Kahramanmaraş’ta 100 yıllık ahşaptan yapılmış tahıl ambarları yıllara meydan okuyor.

Göksun ilçesine bağlı Temurağa Mahallesi’nde ahşaptan yapılmış tahıl ambarları 100 yıldan fazladır bozulmadan özelliğini korumaya devam ediyor. Göksun Çerkes Kültür Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Oktay Oğuz, tahıl ambarlarının tamamının ahşaptan yapıldığını ve bu ambarlar da kullanılan menteşe ve çiviler el yapımı olduğunu belirterek, “Kafkasya’da orijinal yapıya uygun avlunun bir köşesinde bulunur. Mimari yapısı da orijinaline uygun yapılırdı. Yerden yarım metre yükseklikte havadar olması nedeniyle küflenme ve gıdalarda bozulma olmaz. Un, bulgur, mısır unu, buğday, patates, nohut, kuru fasulye gibi gıda maddeleri sonbaharda buraya stoklanır kışın tüketilir” dedi.

Göksun’un tarihi ve doğal güzelliklerini kayıt altına alan fotoğraf sanatçısı Mehmet Gören ise “Göksun hem tarihi hem de doğal güzelliği ile görülmesi değer bir yer. Çok sayıda görülmeye değer keşfedilmemiş yerler bulunuyor. Kışın bir metreden fazla kar yağışı oluyor, yazın ise çok serin bir yer. Bundan dolayı da hem kışın hem de yazın insanlarımızı Göksun’a bekliyorum” ifadesini kullandı.