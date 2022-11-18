10 yaşındaki Ecrin ilmek ilmek kilim dokuyor

Şırnak’ın Uludere ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Projesi adı altında halk eğitim bünyesinde kaymakamlık desteğiyle açılan mahalle arası kilim kursları, 10 yaşındaki Ecrin Ürek’in ilgi odağı oldu. Annesinin usta öğretici olduğu kursta, mahalledeki kadınlarla birlikte kursa giden Ecrin, bir yetişkin gibi ilmek ilmek kilim dokuyor.

Uludere ilçesinde halk eğitim merkezi bünyesinde açılan Hayat Boyu Öğrenme Projesi’nde açılan kurslar vatandaşların zamanlarını değerlendirme yeri olarak ilgi görüyor. Bu ilgiyi gösterenlerden biri de 10 yaşındaki Ecrin Ürek oldu. Ürek, usta öğretici olan annesiyle kursa giderek atölyede yapılan işe ilgi göstermeye başladı. Hayali çocuk doktoru olmak olan Ecrin Ürek, ilk kilimini 30 günde bitirdi.

İlk kilimini hatıra olarak saklayan minik Ecrin yeni yapacağı kilimleri satarak okul harçlığını çıkarmayı hedefliyor. Ürek, "Kilim dokumayı çok seviyorum. Yaz tatilinin başında kilim dokumaya başladım, dokumayı annem öğretti. Öğretmesini kendim talep ettim, kilim dokumak istiyordum bir an önce. Kursa geldiğimde tüm kursiyerler kilim dokuyordu. Ben de çok istiyordum; yaz tatilinde kilim dokumayı öğrenmek istediğimi anneme söyledim. Annem de bana kilim dokumayı öğretti. Şimdiye kadar bir kilim bitirdim. Yeni başladığımı da yarıladım. Kilim dokumak hobim, ilk kilimimi 30 günde bitirdim. Büyüyünce çocuk doktoru olmak istiyorum" dedi.