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10 bin kişi Irmak Arıcı ve Kerim Araz’la coştu

Bursa’nın 9 bin nüfuslu ilçesinde gençler düzenledikleri konserle 10 bin kişiyi bir araya getirmeyi başardı.

Kültür Sanat 13.07.2022, 02:00
10 bin kişi Irmak Arıcı ve Kerim Araz’la coştu

Bursa’nın 9 bin nüfuslu ilçesinde gençler düzenledikleri konserle 10 bin kişiyi bir araya getirmeyi başardı.

Büyükorhan Gençlik Derneği (BÜGED), Türkiye’nin önde gelen firmalarından sponsorluk desteği alarak, her yıl Kurban Bayramının üçüncü günü ünlü bir sanatçıyı ilçelerine getiriyor. Bu bayramın konuğu Irmak Arıcı ve Kerim Araz oldu. Ünlü sanatçıları dinlemeye gelen 10 bin kişi eğlence dolu bir gece yaşadı. Irmak Arıcı ve Kerim Araz sevilen şarkılarını Bursalı sevenleri için söylerken, gençler de hep bir ağızdan şarkılara eşlik etti. Gençler ayrıca ilçelerine konser vermeye gelen Irmak Arıcı için ağaç dikti.

Irmak Arıcı ve Kerim Araz, çiçek ve plaket yerine bu şekilde verilen hediyeden çok memnun olduklarını belirtti.

BÜGED Başkanı Emrah Seyrek, "BÜGED olmazsa kaybedeceğimiz bir şey yok, ama kazanacağımız çok şey var. Ne kazanabiliriz bunlara bakalım. Bu festivalde elde edilen bütün geliri, Büyükorhanlı öğrencilerimize burs olarak kullanacağız. Bizlere destek olan herkese çok teşekkür ediyorum’’ dedi.

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