10 aydır nöbet tutulan bölgede kazı çalışması devam ediyor

Van’ın Edremit ilçesinde yaklaşık 10 aydır polisin nöbet tuttuğu bölgede başlatılan kazı çalışması devam ediyor.

Edremit ilçesine bağlı Şabaniye Mahallesi’nde 10 aydır polisin nöbet tuttuğu kaçak kazı bölgesinde Van Müze Müdürlüğü tarafından başlatılan kazı çalışması sürüyor. 24 Mart’ta tarihi mezarlık olduğu değerlendirilen alanda kaçak kazı yaptığı tespit edilen defineciler hakkında soruşturma başlatılmış, Van Müze Müdürlüğüne bağlı ekipler de Edremit Belediye Başkanlığının desteğiyle kazı çalışması başlatmıştı. Yapılan çalışma sonucunda ortaya çıkacak veriler ışığında Van Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna rapor sunulacağı ve bölgeyle ilgili karar alınacağı belirtilmişti.