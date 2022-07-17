1. Van Denizi Yüzme Festivali başladı

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 1. Van Denizi Yüzme Festivali, konser ve kamp çadırlarının kurulmasıyla başladı.

Van Gölü’nü dünyaya tanıtmak, yerli ve yabancı turistlerin Van’a ilgisini artırmak için Büyükşehir Belediyesi tarafından 16-23 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen 1. Van Denizi Yüzme Festivali, Van Kalesi Atatürk Kültür Parkı’nda verilen konserle start aldı. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının organizesinde Van Gölü aktivistlerinin katılımıyla düzenlenen festivalde vatandaşlar birbirinden güzel şarkılarla eğlendi. Türkiye’nin farklı kentlerinden gelen yüzlerce kişi ise geceyi geçirmek için kamp alanına çadırlar kurdu.

Festival için İstanbul’dan geldiğini belirten Hamide Yılmaz, “Bizler açık su yüzücüsüyüz. Denizi ve yüzmeyi çok seviyoruz. Van‘da yüzme etkinliği düzenlendiğini duyduk ve katılmak istedik. Van, hep merak ettiğim bir kentti. Festival olduğunu duyunca geldim. Çadırımızı kamp alanına kurduk. Hava, müzik her şey çok güzel. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu güzelliklerin devam etmesi için herkes çaba harcamalı" dedi.

Programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Ali Rıza Ünsal ise, Van Gölü’nün güzelliklerini görmek ve buralara dikkat çekmek amacıyla etkinliğe katıldığını söyledi.

Festivalin ilk yüzme etkinliği 17 Temmuz’da Gevaş Akdamar Adası iskelesi ile ada arasında yapılacak. 1 hafta sürecek olan festivalde her gün Van Gölü’nün ayrı bir noktasında kamp kurulup etkinlikler düzenlenecek.