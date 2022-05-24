1 Mayıs’ta açılmıştı, her gün binin üzerinde kişi ziyaret ediyor

Türkiye’nin en önemli inanç turizmi merkezlerinden biri olan Trabzon’un Maçka ilçesi Altındere Vadisi’ndeki tarihi Sümela Manastırı’nda yaklaşık 6 yıl önce başlayan restorasyon ve kaya güçlendirme çalışmalarında yüzde 95’lik bölümü tamamlanarak 1 Mayıs günü ziyarete açılırken, şu ana kadar ziyaretçi sayısı 25 bine yaklaştı.

Manastırda çalışmaların kalan kısmı bu yıl yaz ayı ortalarında tamamlanacağı ve bir daha ziyaretçilere kapanmayacağı belirtilirken, manastırı ortalama binin üzerinde kişi ziyaret ediyor.

Her gün saat 08.00-19.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olan Sümela Manastırına Arap turistler de ilgi gösterirken, bu yılki turizm sezonunda ziyaretçi sayısında önemli oranda artış yaşanması bekleniyor.

88 yıl aradan sonra ilk kez 15 Ağustos 2010’dan itibaren yılda bir kez bir günlüğüne Hristiyan Ortodoksların Sümela Manastırı’nda ayin yapmasına izin verilmesinin ardından kaya düşme riskine karşı 22 Eylül 2015 ziyarete kapatılan ve restorasyona alınan Sümela Manastırı’nda 2015 yılından sonra beri ilk ayin geçen yıl pandeminin gölgesinde az sayıda katılımla yapılmıştı.

Manastırda devam eden çalışmaların ayinin yapılacağı 15 Ağustos gününden önce bitirilmesi planlanırken 1 Mayıs 2022 tarihinde açılan manastırda, ziyaretçi sayısının restorasyon öncekine göre daha fazla olduğu öğrenildi.

22 Eylül 2015 tarihinde restorasyon çalışmaları nedeniyle ziyarete kapatılan Sümela Manastırı’nda kaya güçlendirme ve restorasyon çalışmaları 2016 yılı Şubat ayında başlamıştı. 24 endüstriyel dağcı ve 5 mühendisin bulunduğun ekip ile başlayan restorasyon çalışmalarında çelik halat çekme ve sabitlendirme çalışmaları yapılırken büyük boyutlardaki kaya parçalarının stabilizasyonunun sağlanması ve sabitlenmesi gerçekleştirildi. Restorasyon çalışmalarında en iyi ve uzun süreli güvenlik seviyesine ulaştırılması için kaya tutucu bariyerler inşa edilirken Manastır için büyük tehlike oluşturan 10 bin tonluk kaya 16 metrelik demir ile birleştirilerek sabitlendirildi.

Yurt içi ve yurt dışından ziyaretçi akınına uğrayan Sümela Manastırı, yaklaşık 2 yıl süren pandemi dönemi ve 6 yıl kadar süren restorasyon çalışmaları dolayısıyla ziyaretçi sayısında önemli ölçüde azalma olmuştu.

Manastırda restoran çalışmalarının büyük oranda tamamlanmasının ardından bu yılki turizm sezonunda ziyaretçi sayısında önemli oranda artış yaşanması beklenirken, yapılan tadilat çalışmaları beğenildi.