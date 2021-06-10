1 m2’lik dükkanda geçim mücadelesi

Samsun’da yaşayan 55 yaşındaki Ali Candan, 1 m2’lik mini tamir dükkanında tabure üstünde 40 senedir saat tamir ederek geçimini sağlamaya çalışıyor.

Ali Candan, babasından öğrendiği saat tamirciliği mesleğini yıllardır ara vermeden Samsun’un en eski çarşılarından biri olan Bedestan Çarşısı’nda sürdürüyor. İnsanlar için saat taşımanın bir araç olmadığını belirten Candan, teknolojiyle beraber saat kullanımının da insan hayatından çıktığını vurguladı. 1 m2’lik küçük dükkanında saat tamir ederek geçimini sağlayan Candan, insanların saat tamirinden çok pil değişimi için kendisine geldiğini ifade etti.

“Yıllardır 1 m2’lik dükkandan ailemi geçindiriyorum”

Kendisinin ve ailesinin geçimini küçük dükkanından elde ettiği kazançla sağladığını dile getiren Ali Candan, “Saat tamircileri genelde çalışma alanı ufak dükkanlardır. Çünkü kazançları az olduğundan dolayı büyük dükkanları kiralayamazlar. Kıt kanaat geçindiğimiz için böyle mekanları tercih ediyoruz. Ben de ufacık bir dükkanda hayatımı idame ettiriyorum. Bundan şikayetçi değilim. Yıllardır bu dükkan sayesinde ailemi geçindiriyorum. Dışarıdan bakıldığında insanların bu dükkanı garipsediğini görebiliyorum. ‘Ufak dükkanda nasıl iş yapıyor?’ gibi sorularla da karşılaştığım çok oluyor. Bunlara alıştım ve benim için sıradan geliyor. Ömrüm burada geçti. İnsanların ne düşündüğü benim için önemli değil. Sadece yaptığım işe odaklanıyorum ve işimden zevk alıyorum. Günde ortalama 5-10 kişi geliyor ama bunlar tamir için değil, pil değişmek için geliyor” dedi.

“Çırak yetişmeyen mesleklerin devam etmesi mümkün değil”

Saat tamirciliğinin yok olmaya başladığına da değinen Candan, “40 senedir saat tamir ediyorum. Mesleği babamdan öğrendim. İlk başladığımda meslek çok gözdeydi. Zamanla birlikte teknolojiye yenilerek kendini yenilemeyen meslek bitme noktasına geldi. İlk başlarda mekanik ve kurmalı saatler revaçtaydı. O dönem bu saatlerin tamiri ve diğer işlerini yapabiliyorduk. Dolayısıyla getirisi de şimdiye göre oldukça fazlaydı. Teknolojinin gelmesiyle birlikte mekanik saatler geri plana düştü. Elektronik saatler çoğalınca tamir işi bitti, iş daha çok pil değişimine döndü. Ondan dolayı da gelir seviyesi oldukça düştü. Saat tamircisi olarak çırak dahi yetişmiyor. Bu mesleği yapan sayılı kişi kaldık. Bu mesleğin tarihe karışacağını düşünüyorum. Çırak yetişmeyen mesleklerin devam etmesi mümkün değildir. Gelir ve kazanç sistemi dünyasında yaşadığımız için bu mesleğin de gelecek nesillere kazanç sağlayacağını düşünmüyorum” diye konuştu.

Mesleğin son temsilcilerinden biri olan Ali Candan, tarihi Bedestan Çarşısı’ndaki en küçük dükkanda zamanın saat tamircilerinin tersine işlememesi için çaba sarf ediyor.