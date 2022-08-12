1. Kocaeli Kısa Film Festivali’nin başvuru süreci tamamlandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Valiliği katkılarıyla 1-5 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek kısa film festivalinin başvuru aşaması tamamlandı.

Festival Komitesi tarafından yapılan açıklamada, ulusal anlamda 704 başvuru alındığı, ön jüri tarafından başvuran filmler arasından finalist filmlerin belirleneceği ve bu filmleri de yönetmen Özer Feyzioğlu başkanlığındaki jürinin değerlendireceği kaydedildi. Açıklamada, finale kalan filmlerin eylül ayının ilk haftasında festivale ait resmi hesaplardan duyurulacağı bildirildi. Festivalde en iyi kısa film ödülünün yanı sıra, yaşam boyu onur ödülü, sinemaya emek ödülü, drama ve komedi dallarında en iyi oyuncu ödülleri verilecek.

Açıklamada, etkinlikte film gösterimlerinin yanı sıra konser, söyleşi ve atölye çalışmalarının yapılacağı aynı zamanda da plak dinletilerinin de olacağı kaydedildi.