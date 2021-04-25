YILDIZ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ TEKNOPARK A.Ş. DEN KRİPTO PARA BORSASI AÇIKLAMASI

İşte o açıklama:

Son günlerde birçok vatandaşımızın maddi ve manevi zarara uğramasına yol açan Bitcoin vb. kripto

para alım-satımı yapan, kendilerine itibar ve menfaat oluşturmak için kurumuzun adını kullanan

firmalar ile hiçbir bağımız yoktur.

Bugün bazı haberlerde adı geçen ve kurumumuzla ilişkilendirilen Kripto Para Borsası şirketinin

yetkililerinin sahip olduğu başka bir Şirket, YTÜ Yıldız Teknopark bünyesinde "KİRACI" olarak yer

almış ve Nisan 2020 tarihinde kira sözleşmesi feshedilmek suretiyle ayrılmıştır. Ayrıca söz konusu

şirket ile hiçbir akademisyenimizin ortaklık bağı bulunmamaktadır.

Kurumumuz adını kullanan ilgili firmalar ve yetkilisi hakkında ilki beş ay önce, 17.11.2020 tarihinde

olmak üzere Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na "Bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle haksız

çıkar sağlama" iddiasıyla suç duyurusunda bulunulmuştur. Bu gelişme ile ilgili kamuoyu derhal

bilgilendirilmiştir.

Yerli ve milli markalar doğmasına öncülük edecek ilham verici bir ekosistem kurmayı ve böylece

ulusal rekabet gücüne katkıda bulunma amacı güden YTÜ Yıldız Teknopark olarak, çatımız altındaki

çalışmaları titizlikle takip ederken bu tip haberlerde kurumumuzun adının geçmesini üzüntüyle

karşılamaktayız.

Bu vesile ile konunun tafsilatı ile anlaşılabilmesi için detaylı açıklamamız aşağıdaki gibidir.

Ülkemiz sanayiinin uluslararası rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması

maksadıyla Ar-Ge faaliyetlerine katkıda bulunan ve 21 yüzyılın girişimci üniversite modeli

doğrultusunda kurulan YTÜ Yıldız Teknopark, Teknoloji Geliştirme Bölgesi dahilinde teknolojik bilgi

üretmek, yenilik geliştirmek, verimliliği artırmak, ürün kalite ve standardını yükseltmek gibi

teknolojimizin gelişimine uyum ve katkı sağlamak isteyen firmalara Teknoloji Geliştirme Kanunu ve

ilgili mevzuat doğrultusunda çeşitli olanak, birikim, altyapı, tesis, makine ve ekipmanlardan

yararlanma gibi sair imkanlar sunarak teknolojik alt yapı hizmeti sağlamaktadır.

Bu bağlamda Teknoloji Geliştirme Bölgesi imkanlarından faydalanmak isteyen firmalar YTÜ Yıldız

Teknopark dahilinde yürütmek istedikleri projelerini YTÜ Yıldız Teknopark’ a sunmaktadır. Söz konusu

projeler Teknoloji Geliştirme Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca başvurucu firmanın projeleri,

üniversitelerimizin öğretim üyelerinin de dahil olduğu bağımsız bir Proje Değerlendirme

Komisyonu’nca incelenmekte ve ilgili kanunlara uygunluğu tespit edilmektedir.

Başvurucu firmaların projelerinin kabul alması ilgili firmanın yalnızca YTÜ Yıldız Teknopark’ ta faaliyet

gösterebilir olduğuna işaret etmektedir. Haliyle söz konusu onay, YTÜ Yıldız Teknopark’ın firmaların

Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde yürüttükleri ve/veya yürütecekleri faaliyetlerin içerisinde olduğu,

herhangi bir katkı sağladığı veya projenin herhangi bir aşamasında yer aldığı anlamına

gelmemektedir.

YTÜ Yıldız Teknopark, yalnızca Teknoloji Geliştirme Kanunu’nun sunmuş olduğu sınırlar dahilinde

ülkemiz sanayisinin gelişmesi adına teknolojik altyapı hizmeti sunmakta olup firmaların yalnızca

konum olarak YTÜ Yıldız Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde yer alan laboratuvarları

kullanmış olmaları da YTÜ Yıldız Teknopark’ın projede emeği veya desteği olduğu anlamına

gelmemektedir.

İşbu sebeplerle; YTÜ Yıldız Teknopark’ta yürütülen proje faaliyetlerinin içerisinde olduğumuz, katkı

sunduğumuz veya kamu nezdinde ilgili projede yer alıyormuş algısı oluşturabilecek herhangi bir

açıklama veya iddianın gerçeği yansıtmadığını değerli kamuoyuna duyururuz.

Yıldız Teknik Üniversitesi ve YTÜ Yıldız Teknopark’ın desteği ile yürütmüş oldukları faaliyetleri

geliştirdikleri iddiasıyla kamuoyu nezdinde dürüstlük kuralına aykırı reklamlar yapan, gerçek dışı ve

yanıltıcı bir izlenim bırakan firmalara itibar etmeyiniz. Bir kez daha özellikle belirtmek isteriz ki,

Bitcoin vb. kripto para alım-satımı yapan ve adımızı kullanan bu firmalar ile hiçbir bağımız yoktur.

Söz konusu açıklamalar ve iddialar, Yıldız Teknik Üniversitesi ile YTÜ Yıldız Teknopark’ın marka değeri

ve ticari itibarını kullanmak, bu sayede bir güvenilirlik oluşturmak gayesiyle ileri sürülmektedir.

Bu kapsamda iş ilişkileri hakkında gerçek dışı ve yanıltıcı bilgi vererek rekabette öne geçmek,

kamunun menfaatine ve hukuka aykırı bir rekabet yürütmek maksadıyla Yıldız Teknik Üniversitesi ile

YTÜ Yıldız Teknopark’ın unvanlarını kullanan, bu doğrultuda tüketicinin aldatılmasına, onlara yanlış

bilgi verilmesine ve ekonomik düzenin bozulmasına sebep olan gerçek ve tüzel kişiler hakkında söz

konusu fiillerine ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığına çeşitli suç duyurularında bulunulduğunu ve diğer

hukuki süreçlerin başlatıldığını kamuoyuna saygıyla bildiririz.