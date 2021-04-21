Yerli kripto para borsası THODEX'ten açıklama

Geçtiğimiz günlerde 2 milyon Dogecoin dağıtacağını açıklayarak dikkatleri üzerine çeken Türkiye'de en çok kullanılan kripto para borsalarından biri olan THODEX' kullanıcılarının para çekememesi ve hesaplarına müdahale edememesi üzerine 20 Nisan'da açıklama yaparak sitelerinin bakım çalışmasında olduğunu belirtmişti.

THODEX açıklamada, “Son zamanlarda borsamızda yaşanan çekim sorunları nedeniyle 20.04.2021 saat itibari ile planlı bakım çalışması yapılacak ve çalışma yaklaşık 6 saat sürecektir. Bakım çalışmamızın ardından, tüm sorunları gidermiş şekilde yeniden hizmetinizde olacağız” ifadelerine yer vermişti.

Sosyal medyada borsayı kullanan bazı kullanıcıların sorunun çözülmediği ve polis eşliğinde THODEX'in merkezine gittikleri yönünde paylaşımlarda bulunmasının ardından THODEX'ten bir açıklama daha geldi.

"SÜREÇ 4-5 İŞ GÜNÜ SÜRECEKTİR"

THODEX'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: