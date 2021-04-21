Yerli kripto para borsası THODEX'ten açıklama

Geçtiğimiz günlerde 2 milyon Dogecoin dağıtacağını açıklayarak dikkatleri üzerine çeken Türkiye'de en çok kullanılan kripto para borsalarından biri olan THODEX' kullanıcılarının para çekememesi ve hesaplarına müdahale edememesi üzerine 20 Nisan'da açıklama yaparak sitelerinin bakım çalışmasında olduğunu belirtmişti.

THODEX açıklamada, “Son zamanlarda borsamızda yaşanan çekim sorunları nedeniyle 20.04.2021 saat itibari ile planlı bakım çalışması yapılacak ve çalışma yaklaşık 6 saat sürecektir. Bakım çalışmamızın ardından, tüm sorunları gidermiş şekilde yeniden hizmetinizde olacağız” ifadelerine yer vermişti.

Sosyal medyada borsayı kullanan bazı kullanıcıların sorunun çözülmediği ve polis eşliğinde THODEX'in merkezine gittikleri yönünde paylaşımlarda bulunmasının ardından THODEX'ten bir açıklama daha geldi.

"SÜREÇ 4-5 İŞ GÜNÜ SÜRECEKTİR"

THODEX'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Değerli kullanıcılarımız, 2017 yılından beri sizlere kaliteli hizmet vermekte ve hizmet kalitemizin daha da artması adına gece gündüz çalışmaktayız. Kullanıcılarımızın memnuniyetini esas alarak, bu güne kadar ülkemizde bir çok yeniliğe imza attık ve Amerika Birleşik Devletlerinden aldığımız lisans ile global anlamda sektörde ilk lisanslı Türk Şirketi olduk.



Son 2 yıllık süreçte kripto varlıklara duyulan ilginin artması ve büyük aktörlerin; sektöre dahil olması ile birlikte, borsaların büyümesi ve yeni adımlar atması da kaçınılmaz hale gelmiştir. İsmini anlaşma süreci tamamlandığında duyuracağımız; dünya çapında bilinirliği olan banka ve fon şirketleri; uzun süredir şirketimize yatırım yapmak istemekte ve ortaklık teklifinde bulunmaktadır.

Sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına gelen ortaklık teklifini olumlu değerlendirme kararı alınmıştır. Bu sürecin tamamlanabilmesi için işlemlerin durdurulup; devir sürecinin tamamlanması gerekmektedir. Süreç ise yaklaşık 4-5 iş günü sürecektir. Bu süre zarfında kullanıcılarımıza düzenli olarak bilgilendirme sağlanacaktır.



Bunun yanında internette yer alan olumsuz haberlerin gerçeği yansıtmadığı; şirketimizin faaliyetlerine daha güçlü olarak devam ettiği konuyla ilgili olarak kullanıcılarımızın varlıkları konusunda; endişeye kapılacak herhangi bir durum olmadığını bilgilerinize sunarız. Daha güçlü ortaklarla sizlere güvenli altyapımızla; hizmet vermeye devam etmek için çalışıyoruz. Saygılarımızla”