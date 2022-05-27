Yeni Terra Ağı Kripto Paralarda Dışlama Etkisi Yarattı

Bybit Türkiye Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü yaptığı değerlendirmesinde: "Son bir aydır hakkında sürekli konuştuğumuz Terra ağı ve LUNA’da beklenilen gün geldi. Terra USD’nin 1:1 dolar eşitliğini hızlı bir şekilde kaybetmesi ve LUNA’nın tüm değerini kaybetmesi sonrasında Terra Vakfı yeni bir kurtarma planı hazırlamış ve mevcut ağı değiştirerek yeni ağa geçilmesi yoluyla LUNA sahiplerine airdrop ile yeni LUNA’ların dağıtılacağı açıklanmıştı. Bugün ağ devreye giriyor. Fakat Terra’nın bu planını desteklemeyen borsalar mevcut. Bu nedenle kamuoyunun geneli planı desteklemedi. Destekleyen borsalarda ise dağıtım bugün akşam saatlerinde gerçekleşecek. Bugün tüm ilginin yeni LUNA ve Terra 2.0 ağında olacağını düşünürsek piyasada bir ‘Dışlama’ etkisi yaratabilir. İlgi sermayeyi çekeceği için bugün genel görünümde zayıf ve kırmızı bir piyasa görebiliriz. Buna ek olarak bugün Bitcoin opsiyonlarının da bitim tarihi. Çoğunluğu satım yönünde olan opsiyonların sahipleri 28.000-29.000$ aralığında satım yönündeki haklarını kullanmaları halinde aşağı yöne baskı artabilir ancak şimdilik 28.600$ üzerinde sıkıca tutunan bir piyasa söz konusu. Gündemdeki bu baskın haberlere kıyasla Bitcoin 28.300-28.600$ bandı üzerinde tutunabilirse önümüzdeki haftalarda kuvvetlenmesi ve 30.000$ üzerine tepki vermesi durumu ortaya çıkabilir. Teknik olarak saatlik ve dört saatlik periyotlar 28.600$ fiyat seviyesini aşırı satımda gösteriyor ve 1 sarkma dışında toplamda 7 kez bu desteğe tutunan Bitcoin var. Bu nedenle 28.300$ seviyesi çevresinde zarar durdur olduğu takdirde yükselişler için bu bölgelerden denemeler gelebilir." ifadelerini kullandı.