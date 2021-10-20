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Yeni rekor: Bitcoin 66 bin dolara ulaştı!

Bitcoin (BTC) tüm zamanların rekorunu kırarak 66 bin dolara yükseldi. Tıpkı geçen sene sonunda olduğu gibi bu sene sonunda da Bitcoin'i hareketli günler bekliyor.

KRİPTO PARA 20.10.2021, 17:40 20.10.2021, 17:45
Yeni rekor: Bitcoin 66 bin dolara ulaştı!

Lider kripto para birimi Bitcoin, Ekim ayına harika bir başlangıç yaparak 43 bin dolar seviyesinden 50 bin dolar bandının üzerine kısa bir süre içerisinde kadar yükselmeyi başarmıştı. Bu yükselişle birlikte kripto para topluluğunda Bitcoin’in yeni bir ATH (en yüksek değer) belirleyebileceğine ilişkin umutlar artmıştı.

Beklenen oldu ve Bitcoin kısa bir süre önce Binance borsasında 66.342 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini kaydederek yeni bir ATH belirledi. Haberimizin hazırlandığı sırada Bitcoin 65.900 dolardan işlem görüyordu. Lider kripto para birimi BTC, Türk Lirası paritesinde ise 610 bin TL’den alınıp satılıyor.

Bitcoin neden yükseldi?

Bitcoin’de birkaç gün içerisinde yaşanan yükselişin ana nedeni olarak ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) kısa bir süre önce onayladığı ProShares’ın Bitcoin ETF'si gösteriliyor.

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