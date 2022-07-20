Yatırımcı Güncel Bitcoin Rakamlarında Nasıl Hareket Etmeli?

Bybit Türkiye Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü yaptığı değerlendirmede: "Kripto paralarda şu sıra yaşanan yükseliş kara bulutların bir miktar dağıldığını gösteriyor. Bitcoin 18.900$ dibinden bu yana yüzde 26 yükselmiş durumda. Piyasaya sağlam miktarda para girişi yaşanmazken, var olan bu yukarı fiyatlanma ‘aşırı satılmış’ fiyatlamalardan kaynaklanıyor. Korku ve açgözlülük endeksi de nisan ayı sonlarından bu yana en yüksek seviyesi olan 30’a çıkarken Terra olayı öncesi seviyelere dönmek piyasanın haberi sindirdiğine işaret ediyor. FOMC’den 27 Temmuz’da beklenen faiz artırım miktarının 100bp’den 75bp’ye gerilemesi ile piyasalar rahatlarken, ECB’den beklentilerin %60 olasılıkla 50bp’ye çıkması ise tam aksine olumlu bir etki yarattı. Yine de negatif faiz ortamı, 19 Eylül’de Ethereum’un PoS (hisse kanıtı) türü madenciliğe geçmesi ve Ripple davasında lehte beklediğimiz sonuçlanma sonbahar aylarını yükselişle kılabilir. Şimdilik kısa vadede zincir verilerinde önemli bir iyileşme bulunmuyor. Hatta aktif ve yeni adres sayısında da keskin bir artış görülmüyor. Bu nedenle yakın dönem içindeki stratejimiz stop loss (zarar durdur) belirlenerek gittiği seviyelere kadar manşet olarak Bitcoin ve altcoinleri takip etmek olacak. İlk etapta 24.500$ seviyelerine doğru tepki beklediğimiz Bitcoin zira burayı aşabilirse 26.500$ seviyelerine kadar tepki yapabilir. Her pozisyon için 21.000$ ve gerisi stop loss konularak bu kısa vadeli trend takip edilebilir. 18.900$ seviyesinden itibaren oluşan yükselen kanalın üzerine çıkıldı. Terra olayı ile mayıs ayında başlayan alçalan trend ise kırılma çabasında. Hem kanal üst bandına hem de alçalan trendine denk gelen 23.300-23.500$ direnci spot fiyatı zorluyor. Bu nedenle ya kırılması ya da geri çekilmelerin beklenip, 21.000$ gerisinde stopla yeni bir strateji uygulanabilir" sözlerine yer verdi.