Yabancıların Noel Tatiline Çıkması Kripto Paraları Pozitif Etkileyebilir
Huobi Global Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü yaptığı değerlendirmede şu sözlere yer verdi: "Kripto para piyasası tatil haberlerini pandemi dönemindeki kapanmalardan bu yana seviyor. Noel tatilinin başlaması ile beraber bir çok kişinin kripto para piyasasına uğraması beklenirken, Bitcoin de iki hafta sonra ilk kez 50.000$ seviyesinin üzerini test etti.
Beklediğimiz o kritik nokta olan, 69.000$ seviyesinden itibaren var olan düşüş trendini kırmak için 51.000$ seviyesinde deneme yapıyor. Bitcoin hassasiyeti endekslerinin yükselişe geçmesi, kaldıraçlı piyasanın şişkinlik göstermemesi ve borsalardan çekilen kripto paraların yanı sıra yeni alımlar için para girişlerinin artması yükseliş senaryosunu destekliyor. ABD’de kripto dostu Senatör Lummis önümüzdeki sene kripto paralar ve stablecoinler hakkında yasa tasarısı vereceğini duyurdu. Lummis’ten böyle bir tasarının çıkması kripto para yatırımcılarını sevindirirken, SEC’in yine bir spot Bitcoin ETF’ini reddetmesi fiyatlamalara yansımadı. O nedenle Bitcoin yakaladığı bu ivmeyi koruması için 49.000$ gerisinde kalıcı olmaması ve 51.000$ bandını kırması gerekir."