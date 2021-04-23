20 Eylül 2017'de Türk Lirası / Bitcoin işlemi ile faaliyetine başlayan kripto para işlem platformu Vebitcoin faaliyetlerini durdurdu. Vebitcoin, internet sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

* Son dönemde kripto para sektöründe yaşanan gelişmelerden dolayı işlemlerimizde beklenenden çok daha fazla bir yoğunluk meydana geldi.

* Bu durumun finansal alanda şirket olarak bizi çok zorlu bir sürece sürüklediğini üzülerek belirtmek isteriz.

* Tüm düzenlemeleri ve hak taleplerinizi gerçekleştirebilmek adına faaliyetlerimizi durdurma kararı aldık. Size en yakın sürede bilgilendirme sağlayacağız.

50 BİN LİRA SERMAYE İLE KURULDU

Muğla merkezli kripto para borsası Vebitcoin'in kurucusunun İlker Baş olduğu öğrenildi.

Ticaret sicil kayıtlarına göre Vebitcoin Teknoloji A.Ş., 50 bin lira sermaye ile kuruldu. 2020 yılında sermaye artırımına gidildi ve 1 milyon liraya yükseltildi.

Son günlerde birçok yatırımcı sosyal medya platformlarında Vebitcoin borsasından para çekme işlemlerinde problem yaşadıklarını paylaşıyordu.

Yatırımcıların bu bildirimlerinin ardından şirket dün yaptığı açıklamada “Yakın zamanda kripto para sektöründe yaşanan gelişmelerden dolayı işlemlerimizde yoğunluk mevcuttur. Bu durum çekim taleplerinize ve destek maillerinize dönüşlerde gecikmelere sebep olmakta, işlemleriniz beklenenden daha uzun sürede gerçekleşebilmektedir. Bilginize sunarız” demişti.

BANKA HESAPLARINA BLOKE KOYULDU

MASAK'tan edinilen bilgiye göre, Vebitcoin firmasının MASAK tarafından Türkiye'de bulunan tüm finansal kuruluşlardaki hesaplarına bloke koyduğu belirtildi.

Ayrıca MASAK tarafından söz konusu firma ve yöneticileri hakkında da inceleme başlatıldı.

THODEX SKANDALINDA NE OLMUŞTU?

Türkiye Çiftlik Bank vakasından sonra şimdi de Thodex vakasını konuşuyor. Kripto para borsası olan Thodex’te işlemlerin durdurulması ve savcılığın başlattığı soruşturmanın ardından şirket ülke gündemine oturdu.

2 milyar dolar değerinde kripto parayla yurt dışına kaçtığı iddia edilen Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, geride binlerce mağdur bıraktı.

Thodex olayıyla ilgili başlatılan soruşturmada 78 kişi hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkarılmıştı. Ayrıca, Thodex kurucusu Özer için kırmızı bülten çıkarılmıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in Türkiye’deki bankalarda bulunan 31 milyon lirasına el konulduğunu açıklamıştı.