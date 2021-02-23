Ünlü ekonomist Nouriel Roubini'den Bitcoin yorumu

Doktor Kıyamet olarak da bilinen ünlü economist bitcoin’e yatırım yapan yatırımcılara yaptığı uyarılara devam etti. Roubini başta bireysel yatırımcılar olmak üzere yatırımcıların “yüksek bir artışı kaçırma korkusu” ile bitcoin’e yöneldiğini belirtirken 2017’de yaşanan benzer hareketi hatırlattı. Zirve fiyatlarda bitcoin alan yatırımcıların 2017 Aralık ayında 20 bin dolardan yatırım yaptıktan sonra bir sonraki yılın sonunda fiyatın 3 bin dolara gerilediğinin unutmaması gerektiğini belirtti.

New York Universitesi ekonomi profesörü, Bitcoin'in yükselişinin enflasyona karşı bir tedbir olarak değil, “büyük manipülasyon” dan kaynaklandığını savundu:

“Yukarı doğru hareketin bir kısmının enflasyon endişesi veya para birimlerinin değer kaybetmesi ile ilgili olmadığını düşünüyorum çünkü altın çok fazla yükselmiyor, TIPS (Hazine Enflasyon Korumalı Menkul Kıymetler) çok fazla yükselmiyor. Neden Bitcoin enflasyona ve paranın değerinin düşürülmesine karşı bir önlem olsun? Başka bir şey olmalı - başka bir şey var, büyük bir manipülasyon var."

Roubini, Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin perakende veya kurumsal yatırımcı portföyünde yeri olmadığını savundu. Endişe nedeni olarak “büyük miktarda dalgalanma” ya işaret etti.

Roubini, "Kendinize, bireysel yatırımcıların veya kurumsal yatırımcıların çok riskli ve para birimi olmayan ve varlık bile olmayan bir şeye yatırım yapması gerekip gerekmediğini sormalısınız," diye ekledi.

Bitcoin ( BTC-USD ) Pazartesi günü 46.616 $ 'a kadar düşmeden önce hafta sonu madeni para başına 58.367 $' a yükseldi. Dijital varlık, bu yayın sırasında en son 54.000 $ 'ın üzerinde işlem gördü, yine de son dönemdeki yüksek seviyelerinden aşağıya düştü.

"Gerçek şu ki, kimse bu sözde varlığın değerinin ne olduğunu bilmiyor. Geliri olmadığı, faydası olmadığı açık. Faydası olmadığı için de değeri yoktur. Dolayısıyla bu, kendi kendini gerçekleştiren bir balon üzerinde spekülatif bir oyun, ”diye ekledi Roubini.

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