Ünlü ekonomist: Bitcoin temel değeri sıfır olan spekülatif bir varlık

John Hopkins Üniversitesi’nde çalışan ve ABD’nin önde gelen ekonomi uzmanlarından biri olan Steve Hanke ,Bitcoin (BTC) ve kripto para birimlerine karşı olan olumsuz tavrıyla biliniyor. Hanke, geçtiğimiz günlerde Twitter üzerinden yaptığı bir açıklamada bir kez daha Bitcoin’i eleştirdi.

Ünlü ekonomist paylaştığı gönderide Bitcoin’in neden değerli bir varlık olmadığına inandığının sebeplerini açıkladı: “Bitcoin oldukça yüksek volatiliteye sahip, şüpheli ve dolandırıcılığa karşı savunmasız bir varlık. Bu da onun temel değeri sıfır olan spekülatif bir varlık olduğunu gösteriyor.”

Hanke paylaştığı bu metnin altına da Bitcoin’i Titanik ve Hindenburg gibi felaketlerle yan yana gösteren bir fotoğrafı ekledi. Ayrıca, geçtiğimiz haftalarda yaptığı bir açıklamada El Salvador’un Bitcoin kararını eleştirdi ve ülkedeki vatandaşların lider kripto para biriminin ne olduğunu bilmediklerini ifade etti.

Michael Saylor yanıt verdi

Son zamanlarda binlerce Bitcoin alımı yapan yazılım şirketi Microstrategy’nin CEO’su Michael Saylor da Hanke’nin gönderisine cevap vermeyi ihmal etmedi. Saylor, Bitcoin’in dijital enerji ve mal varlık olduğunu, akıllı telefona sahip herkese ekonomik bir güçlenme sağlayacağını ve Bitcoin’in sonsuza kadar var olacağını belirterek lider kripto para birimini övdü.

Saylor’un şirketi Microstrategy, şu anda elinde 5.1 milyar dolar değerinde Bitcoin bulunduruyor. Şirket yalnızca bu yılın üçüncü çeyreğinde 419 milyon dolar değerinde Bitcoin satın aldı.