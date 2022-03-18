Ukrayna'nın en büyük bankaları müşterilerinin ulusal para birimiyle BTC satın almasını yasakladı

Ukrayna hükümeti Bitcoin başta olmak üzere kripto para işlemlerini teşvik ülkenin en büyük yerel bankalardan bazıları, iddiaya göre müşterilerinin ulusal para birimiyle BTC satın almasını yasakladı.

Rusya’nın işgal girişiminin uzun süre devam etmesi riskine karşı yurtdışına para kaçırılmasının önüne geçmek için bu kararın alındığı düşünülüyor.

Ukrayna'nın en büyük ticari bankası PrivatBank, Forklog'un haberine göre müşterilerinin ülkenin ulusal para birimi olan grivna (UAH) ile Bitcoin satın almalarını geçici olarak kısıtladı.

PrivatBank'ın bir sözcüsünü kaynak gösteren haberde, PrivatBank'in yeni kısıtlamalarının Ukrayna Ulusal Bankası'nın talimatına uygun olduğu belirtildi. Kısıtlamalar, sıkı yönetim dönemi boyunca uygulanacak. Binance'in Ukrayna birimi, açıklamadan kısa süre önce PrivatBank'in kripto para kısıtlamalarını duyurmuştu.

Binance yetkilileri, diğer bankaların da her an benzer bir karar alabileceğini açıkladı.

PrivatBank, bankanın resmi internet sitesine göre sıkı yönetim kapsamında mali istikrarı korumak için kredi erteleme ve çekim limitini artırma gibi önlemler de aldı.