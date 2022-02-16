Twitter’ın Resmi Ortakları tarafından hazırlanan ve küresel Twitter sohbetlerindeki verilere dayanan rapor; en önemli tüketici trendlerine işatet ediyor ve markaların önümüzdeki yıl için fırsatları ve stratejilerini belirlemesine yardımcı olmayı amaçlıyor.

Twitter, Hootsuite ortaklığıyla finansla ilgili veriler ve bulgular yayınlandı.

İşte finans sektörüyle ilgili rapordan öne çıkan bazı önemli noktalar

Kripto çılgınlığı: Bitcoin, Ethereum ve Dogecoin gibi yerleşik kripto para birimleri ilgi çekmeye devam ederken, her gün yeni kripto para birimleri ortaya çıkıyor, artık daha büyük kuruluşlar kripto para birimlerini bir ödeme şekli olarak kabul ediyor ve finansal kurumlar uyum sağlamaya ve kendi kripto tekliflerini kullanmayı denemeye başladı. 'Kripto' hakkındaki konuşmalar Twitter'da 2021'de, Bitcoin, Ethereum ve Dogecoin’in sohbetleri yönlendirmesiyle %549 arttı.

NFT'ler ana akıma dahil oldu: Twitter'daki "NFT" hakkındaki konuşmalar 2021'de %9,510 arttı. Sohbetlerin çoğu erkeklerden geliyordu şimdiye kadar, ancak 2021'de konuşmanın daha fazla kadını içerecek şekilde değiştiğini şimdiden görmeye başladık. NFT’ler kripto evrenindeki en son fenomen. NFT'ler, dijital sanat eserleri veya videolar gibi benzersiz, değerli nesneleri, Depolanan ve blok zincirinde alınıp satılabilen doğrulanabilir varlıklara dönüştürür. NFT'ler yaklaşık yedi yıldır var olmasına rağmen, ana akıma dahil oldular ve dijital sanatçı Mike Winkelmann'ın (profesyonel olarak Beeple olarak bilinir) bir NFT sanat eserinin 69 milyon dolardan fazla bir ücrete satılmasının ardından Mart 2021'de oldukça popüler hale geldiler. NFT'lerin yeni keşfedilen popülaritesinde popüler kültür de rol oynadı.

Perakende yatırımcı patlaması: Pandemi sırasında, tamamen yeni bir grup insan kendilerini yatırıma adadı. Mevcut tüm ABD borsa yatırımcılarının %15'i ilk kez 2020'de piyasada oynamaya başladı. Çok uluslu finansal hizmetler şirketi Charles Schwab, bu çağın yeni yatırımcılarını tasvir etmek ve tanımlamak için “Yatırımcı Kuşağı” terimini bile icat etti. Bu büyüme, daha düşük ticaret maliyetlerine, yatırım yapmayı daha kolay ve daha erişilebilir hale getiren yeni uygulamalar ve hizmetlere ve tümü ilginç yatırım fırsatları getiren piyasa oynaklığına bağlanabilir. Aynı zamanda sosyal medya da hisse senedi ile ilgili konuşmaları alevlendirmede ve büyütmede ve ayrıca belirli hisse senetlerini sosyal medya nedeniyle perakende yatırımcılar arasında popüler hale gelen "meme hisse senetlerine" dönüştürmede önemli bir rol oynar.Pandemi sırasında, tamamen yeni bir grup insan yatırım yapmaya başladı ve Twitter'daki 'perakende yatırımcı' sözleri 2021'de %215 arttı.

Zorlu bir 2020'den sonra insanlar mali durumları konusunda daha iyimser hissetmeye ve erteledikleri daha büyük mali kararları almaya hazır olmaya başladılar. Aslında, Twitter tarafından ankete katılan kişilerin %43'ü kişisel finansal durumlarının 2021'de düzeleceğine inanıyordu. Pandemi ayrıca, finansla ilgili konuşmaların ön saflarında yatırım ve kripto para birimleri ile dijital alanda bir finansal dönüşüm başlattı. Kişisel finans konularını tartışmak, tavsiye almak, finans dünyasında olup bitenlerden haberdar olmak ve finansla ilgili müşteri hizmetleri aramak için daha fazla insan Twitter gibi sosyal ağlara akın ettikçe, finans şirketleri için hedef kitlelerinin olduğu yerde olmak her zamankinden daha önemli hale geldi.

Sosyal medya, tüketici davranışlarını ve beklentilerini değiştiriyor. İnsanlar artık sosyal medyada müşteri hizmetleri sorularına hızlı ve etkili yanıtlar bekliyor. Benzer şekilde, sevdikleri markaların da en son trendlerin zirvesinde olmasını bekliyorlar.

Tüm bunlar markalar için ne anlama geliyor?

Bu, finansal hizmetler endüstrisi için heyecan verici bir zaman. İnsanlar finans dünyasını daha çok dikkate alıyorlar ve akıma dahil olan kripto para birimleri, NFT'ler ve ana perakende yatırımları sayesinde bu konuda hiç olmadığı kadar hevesliler. Şu anda, finansal hizmet şirketleri ilgi odağı olma fırsatına sahipler, öyleyse neden bundan faydalanmasınlar? Öncelikle, Twitter'da kripto, NFT ve perakende yatırımcı görüşmelerinin trendlerini takip ederek bu konular hakkında bilgi sahibi olduğunuza emin olun. İlgili hashtag'leri, anahtar kelimeleri ve rakipleri izlemek için Hootsuite'in Twitter Lists ve Twitter Streams gibi sosyal dinleme araçlarından yararlanın.

Peki markalar ne yapabilir