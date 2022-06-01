Türkiye’nin yeni kripto borsası Fexobit açıldı

İnovatif teknolojileri benimseyen ve blockchain tabanlı, reel ekonomilere dayalı finansal ürün ve hizmetler sunan Futurance çatısı altında hizmet vermeye başlayan Fexobit, kripto para dünyasına yeni normlar getirmeye hazırlanıyor. Sadeleştirilmiş ara yüzü sayesinde kullanıcılara hızlı ve kolay bir kullanım sağlayan platform, 50’den fazla coin, 100’den fazla işlem çifti ile hizmet vermeye başladı. Kullanıcılar Fexobit’e giriş yaptığı anda piyasa hakkında anlık fiyat bilgisine ulaşıyorken yükselen ve düşen kripto para birimlerini hızlıca görebiliyor. Üye olmak isteyen kullanıcılarsa iki adımlı hızlı üyelik sürecini geçtikten sonra dakikalar içinde alım satım yapmaya başlayabiliyor.

Güvenlik birinci öncelik

Geniş yelpazede, hızlı ve kolay bir şekilde yatırım yapma imkânı sunan kripto para borsası için güvenlik ilk sırada yer alıyor. Fexobit’e özel “4 Aşamalı Güvenlik Zinciri” ulusal ya da uluslararası her türlü olağandışı durumu göz önüne alarak riskleri minimize ediyor. Fexobit’te müşterilerin kripto varlıkları, özel güvenlik prosedürleriyle yönetilen Tier-4 veri merkezlerindeki hava boşluklu soğuk cüzdanlar ve çevrimdışı kriptografik cihazlar üzerinde saklanıyor. Çevrimdışı kripto cüzdanların tümü, multi-sig (çoklu imzalı) yapıda ve FIPS (Federal Information Processing Standard) Seviye 2 sertifikalı cihazlarda korunuyor. Fexobit’te bilinen en üst standartlarda korunan yedekler, ulusal ve global seviyedeki felaket senaryosu risklerine karşı, özel algoritmalarla şifrelenirken, parçalara bölünüyor ve dağıtık düğümlerde depolanıyor. Tüm veri erişimleri kontrol altında ve 7/24 izlenebiliyor.

Kripto para borsası gerçekleştirilen işlemlerin güvenliğini garanti altına almak amacıyla uluslararası karanlık ağ pazarları ve dolandırıcılıklardan anormal işlemlere kadar birçok zafiyet taşıyan riskli faaliyet modelini dünyadaki tüm işlemlerin yüzde 90’ını kapsayan ve yüz milyonlarca kripto para adresini içeren veri tabanları üzerinde anlık tespit eden entegrasyonlara sahip. Fexobit’in BT sistemleri uluslararası bağımsız şirketler tarafından düzenli aralıklarla denetleniyor ve sızma testlerinden geçiyor. ISO 27001 sertifikasına sahip olan Fexobit, güvenli ve teknolojik tehditlerden uzak bir şekilde bilgi sistemlerinin korunmasını sağlıyor. IP adresi ile coğrafi konum ilişkilendirmesi yapıldığı için her türlü sızma girişiminin lokasyonu anında tespit edilebiliyor, müşterilerine tek kullanımlık şifreler üreterek iki aşamalı doğrulama yöntemlerini uyguluyor.

Aktif derinlik ve yüksek likidite avantajı

Fexobit güçlü sermaye yapısıyla da yatırımcısına güven veriyor. Aktif derinlik ve yüksek likidite avantajı olan Fexobit, yatırımcılarına paralarını istedikleri anda yatırma ve istedikleri anda hızla çekme imkânı sunuyor. Hesap verebilirlik ilkesiyle yatırımcılardan gelen tüm sorular, kullanıcıların doğrudan canlı erişebildiği 444 2 800 numaralı hat üzerinden şeffaflıkla cevaplanırken, süreçlerden haberdar ediliyor. Aynı zamanda Fexobit’e üye olan herkesin uygulama hakkındaki geri bildirimleri yazılı bir şekilde belgelenip, değerlendirmeye alınıyor. Bu sürdürülebilir yapı, açık ve şeffaf iletişim sürecini de destekliyor. Kendine ait binasında hizmet vermeye başlayan Fexobit’te çalışan tüm ekiplerin Türkiye’de yer alması ise Fexobit’in güven vaadini bir kat daha güçlendiriyor.