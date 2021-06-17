TÜRKİYE’NİN YAKIN DÖNEM TANIĞI MÜSİAD, SAYGI KİTAPLIĞI İLE TARİHE NOT DÜŞÜYOR

Anadolu topraklarının yetiştirmiş olduğu kıymetli insanların yaşam öykülerini, tecrübe ve hatıralarını, mümkün olduğunca geniş kitlelere ulaştırmak üzere hayata geçirilen MÜSİAD Saygı Kitaplığı projesi 5 kitaptan oluşan ilk serisi, okuyucularıyla buluştu.



Ülkemizin entelektüel ve ekonomik seyrine yön veren iş insanı, akademisyen ve düşünürlerin yaşam öykülerini ölümsüzleştirmek amacıyla hayata geçirilen MÜSİAD Saygı Kitaplığı’nın ilk serisinde, SABAHATTİN ZAİM, NEVZAT YALÇINTAŞ, ADNAN BÜYÜKDENİZ, ABDULLAH TİVNİKLİ ve SABRİ ÜLKER’in etkileyici yaşam serüvenleri yer alıyor.



İçinden doğduğu medeniyetin değerleri ışığında, “aşk ile koşan yorulmaz” anlayışıyla ömrünü ilim ve irfan çalışmalarına vakfeden; iş, akademi ve ticaret hayatının kıymetli isimlerinin hayat hikâyeleri, Dr. Şefik Memiş editörlüğünde ve farklı yazarların titiz çalışmaları sonucunda derlendi.





Saygı Kitaplığı’nda Yer Alan İsimler Kazancın Sadece Dünyada Değil Ukbada Olacağına İnanmışlardır



Bilgi, birikim ve tecrübe aktarımının, medeniyeti oluşturan en büyük parçalardan biri olduğunu ifade eden Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan:



“Bir büyük ilkenin, bir medeniyet tasavvurunun insanı merkeze alan bir yaşam anlayışının dışa vurumu olan MÜSİAD, bu sebepten, kişilerle kaim değildir; ama kişilerden renk taşır. Bu saygın iş derneğimizin her tuğlasında, bir münevverin, bir girişimcinin katkısı vardır. Onlar ki, kimsenin ortada olmadığı, meydana çıkmadığı zamanlarda hem var olmuşlar hem de diğer insanlar için bir izlek, bir patika oluşturup yol açmışlardır. Onların bu katkısını ortaya çıkartıp MÜSİAD’ın beslendiği damarı yeni dönemlere aktarmak, bu anlayışın katlanarak artmasını sağlamak adına önemli bir çalışma başlattık. Muhteşem bir maziyi, ihtişamlı bir geleceğe bağlamak adına hazırladığımız Saygı Kitaplığı serimiz, önemli bir boşluğu dolduracaktır. Çünkü bu seride yer alanlar; kazanırken de harcarken de inançları doğrultusunda hareket etmişlerdir; kazancın sadece dünyada değil, ukbada olacağına inanmış isimlerdir.”



MÜSİAD Medya ve Kültür Ekonomileri Komitesi tarafından hazırlanan çalışma, önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan diğer serileriyle devam edecek. (Kaynak: musiad.org)