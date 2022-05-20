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Türkiye ve Avrupa'daki yatırımcılar 'Kripto Para' dünyasını alternatif para birimi görüyor

Global kripto para ticaret platformu BitMEX, Spot borsası lansmanında Avrupa, Asya ve Latin Amerika’daki yatırımcıların kripto parayla ilgili eğilim ve davranışlarının yer aldığı raporu eş zamanlı yayınladı. Rapora göre Avrupa’daki aileler kripto paraları yatırımlarını çeşitlendirmenin bir yolu olarak görüyor. Her 10 kişiden 7’si kripto para birimlerinin geleneksel para birimlerine bir alternatif olarak kabul ediyor. Finansal yatırım kararlarından sorumlu olan 21 yaş ve üzeri kullanıcılar üzerinde yapılan araştırmada kripto para sektörü ve yatırım eğilimleriyle ilgili önemli verileri paylaştı.

KRİPTO PARA 20.05.2022, 12:00
Türkiye ve Avrupa'daki yatırımcılar 'Kripto Para' dünyasını alternatif para birimi görüyor

Son yıllarda önemli ölçüde gelişme gösteren kripto para sektörü, tüm dünyada etkisini sürdürüyor. Global kripto para borsası BitMEX, yeni Spot Borsası lansmanında Avrupa, Asya ve Latin Amerika bölgelerinde yaşayan yatırımcıların kripto parayla ilgili eğilim ve davranışlarının yer aldığı raporunu eş zamanlı olarak yayınladı. Finansal yatırım kararlarından sorumlu olan 21 yaş ve üzeri 3000 kullanıcıyla yapılan araştırmada ortaya çıkan sonuçlar, kripto para sektörü ve tüketici eğilimleriyle ilgili kılavuz niteliği oluşturdu.

Türkiye, Almanya, İsviçre, İspanya, Rusya, Ukrayna, Brezilya, Arjantin, Meksika, Vietnam, Singapur, Endonezya ve Hindistan’dan kripto para kullanan ve kullanmaya meraklı insanların katılım sağladığı araştırma küresel ölçekte bir perspektif sundu.

Çevrimiçi anket tekniğiyle yapılan araştırmaya göre her 4 kişiden 3’ü kripto paranın daha yaygın bir hale geldiğine inanırken, 10 kişiden 7’si kriptonun geleneksel para birimlerine göre alternatif bir seçenek olduğuna inanıyor. Yapılan araştırmaya göre her 5 kişiden 3'ü %10-50 kazanç için %5-20 arası kaybı kabul edebileceklerini paylaştı.

Yatırımcılar beş grupta toplanarak raporlandı

BitMEX tarafından yayınlanan raporda yatırımcılar beş profile ayrılarak araştırmaya dahil edildi. Kadınların çoğunlukta olduğu Kripto Meraklıları, erkeklerin çoğunlukta olduğu Kripto Tutkunları, erkek ve kadınların eşit olduğu Kripto Bilginleri, yatırım yapmaya daha mesafeli olan Yeni Yatırımcılar ve gençlerin oluşturduğu Genç Kriptocular olarak ayrıştırma sağlandı.

Kripto Tutkunları ve Kripto Bilginleri sektörün en çok bilgiye sahip ve en yüksek yatırımlarını gerçekleştiren grubu oluşturuyor. Bu grubun ana odağı ise kişisel ve aile gelirlerini artırmaya yönelik alım-satım işlemleri oluyor. Kadınların yoğunlukta olduğu Kripto Meraklıları grubu kripto paraları bir fırsat ve geleneksel para birimlerine karşı yeni bir adım olarak görüyor. 

Rapora göre, her 4 kişiden 3’ü kripto paraların çok daha yaygın hale geldiğini belirtirken, her 10 yatırımcıdan 7’si kripto paraları geleneksel para birimlerine alternatif olarak görüyor. Risk noktasında 5 yatırımcının 3’ü yüzde 10 ile 50 oranındaki bir kazanç için yüzden 5 ile 20 arasında bir riski kabul ediyor. 

Kısa vadeli kazanç vaadi yatırımcıların ilgisini çekiyor

Araştırma yatırımcıların kripto para platformlarına yönelirken dikkat ettiği noktaları da ortaya koydu. İnsanlar kripto platformu seçerken ücretleri, para birimi aralığı ve lisans faktörlerini öncelikli olarak göz önünde bulunduruyor. Kısa vadeli kazanç vaadi ve kayıt sonrasında sağlanan ücretsiz kredi, insanları bir kripto hesabı açmaya teşvik ederken; güvenlik endişeleri ve fiyat değişkenlikleri kripto para platformlarına yönelmede büyük engeller olarak görülüyor.

Kripto paralar önemli bir alternatif olarak görülüyor

Raporla ilgili görüşlerini aktaran BitMEX Pazarlama Direktörü Michele Bertacco, “Günümüzde kripto paralarda çok hızlı bir yükseliş hakim. Biz BitMEX olarak bu kapsamda yatırımcıların davranışlarını daha iyi anlamak istedik. Rapor sonucunda ise en önemli noktanın ‘Başta aile olmak üzere ekonomik standardı yükseltmek’ amacına dayandığını gördük. Bu bağlamda kripto paralar olumlu ve iyi bir yatırım alternatifi olarak görülüyor. Katılımcıların 4’te 3’ü kriptonun ana akım bir yatırım olduğuna ve 10’da 7’si geleneksel para birimlerine önemli bir alternatif olarak bakıyor. Bu durum BitMEX gibi borsalar için çok heyecan verici bir yol gösteriyor.” dedi.

BitMEX CEO’su Alexandar Höpner

BitMEX CEO’su Alexandar Höpner, “Geçtiğimiz yıl Vadeli İşlem Ötesi (Beyond Derivatives) stratejimizi tanıttık ve BitMEX Spot’un piyasaya girmesi bu vizyonumuzun merkezini oluşturuyor. Bugün BitMEX kullanıcılarımıza en sevdikleri dijital varlıkları satin almak, satmak ve takas etmek için eksiksiz bir kripto para borsası oluşturmaya bir adım daha yaklaştık. Kullanıcılarımıza kripto ekosisteminde yer almaları için daha fazla özellik sunmayı hedefleyerek dinlenmeden çalışacağız.” dedi.

#kripto para #Global kripto para
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