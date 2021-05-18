Türkiye, Ethereum'un zirvesinde

Ether (#ETH - Ethereum) arama verilerine dair yapılan analizde, Amerika Birleşik Devletleri'nin en çok ilgi gösteren ülke olduğu ortaya çıktı. ABD'yi Almanya ve Türkiye takip ediyor.

Finbold tarafından aktarılan ve Invezz internet sitesi tarafından hazırlanan raporda, Amerika Birleşik Devletleri sınırları içinde bir ayda 1.116.000 adet "Ether" araması yapıldığı belirtildi.

İsim benzerliği nedeniyle kimya alanındaki aramalar hariç tutulduğunda, iki numaralı kripto para birimi için her gün yaklaşık 36 bin adet arama yapıldığı anlamına geliyor.

Almanya ve Türkiye ise sırasıyla ayda 736 bin 300 ve 408 bin 500 arama ABD'yi takip ediyor.

İlk üç arasında Almanya, kişi başına en fazla Ether aramasına ev sahipliği yaparken ABD'deki 3,57'ye kıyasla bin internet kullanıcısı başına 9,46 arama gözlendi.

Listede 12'nci sırada yer alan İsviçre, bin internet kullanıcısı başına 11,79 arama ile en yüksek arama yoğunluğunu elde etti. Birleşik Krallık, bin kişi başına 3,53 aramaya denk gelen 230 bin aylık arama ile listede 6'ncı sırada yer aldı. Tahmin edilebileceği üzere, en yüksek yoğunluk internet erişiminin en yaygın olduğu Batı ülkelerinden geldi.

Google Trends verileri, 2021'in başından bu yana Ethereum Google sorgularının sayısında belirgin bir artış olduğunu ve aramaların bugüne kadar tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını gösteriyor.

Ether fiyatı, yalnızca ocak ayından bu yana yüzde 400'e yakın artışla 700 dolardan şu anki değeri 3.460 dolara yükseldi. Ethereum'un dolar karşısındaki değeri arttıkça, kripto para piyasasındaki genel hakimiyeti de arttı. Ether, mayıs ayı başlarında küresel kripto para piyasasının yaklaşık yüzde 20'sini temsil ediyordu.

Yakın tarihli bir raporda, ETH fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesinden neredeyse yüzde 25 düşmesine rağmen, Ethereum yatırım ürünlerinin patlama yaşadığını ortaya koydu. Ethereum işlem ücretleri de, gördüğü son zirveden sonra yüzde 71 oranında düştü.