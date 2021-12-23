Türk Kullanıcılar Kripto Parada 1 Milyonu Aştı, Shiba Yakımı Başlıyor

Küresel piyasalar Biden’ın konuşması sonrası Omicron endişelerini bir kenara bıraktı ve fiyatlamalarda riskli varlıklar yeniden ön plana çıktı. Yine yakın zamanda kullanıcı sayısı 1 milyonu aşan Shiba, coin yakımına hazırlanırken, yine Türklerin çok tercih ettiği coinlerden olan Ripple, Visa ile bir satın alma sonrası ortak durumuna geldi. Böylelikle Ripple ve Shiba Inu da temel olarak yükseliş bazında desteklenmeye başladı. Bitcoin teknik açıdan da 50.000$ seviyesi gerisinde seyrini koruyor. Bu açıdan hem net ağ gelişimi ‘bullish’ dediğimiz pozitif tarafa döndü hem de günlük momentumu yeniden sıfırın üzerine çıkarak 63.000$ seviyelerindeki bölgesine yükseldi. Bu açıdan bakıldığında Bitcoin 48.000$ desteği üzerinde ve 50.000$ aralığında sıkışık seyrini korusa da yeniden yükselişe geçebilmesi için 51.000$ seviyesini mutlak aşması gerekiyor. Şimdilik zincir verileri aşmasını desteklese de 31 Aralık opsiyon kontratlarındaki satış baskısı fiyat üzerinde hakimiyet kuruyor."