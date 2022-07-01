Türk Kripto Para Yatırımcıları Neye, Niçin Yatırım Yapıyor?

207 ülkede, 18 milyon kullanıcıya hizmet veren KuCoin’in, 18-60 yaşları arasındaki 1002 yetişkinle yaptığı araştırmanın sonuçları oldukça dikkat çekiyor. Türkiye’deki kripto para yatırımcılarını konu alan araştırmaya göre, Türkiye’deki, yaklaşık her üç kripto para yatırımcısından biri piyasaya son 3 ay içerisinde dahil olduğunu ifade ediyor.

Kadınların Kripto Para Dünyasına Merakı Yükselişte

Kripto para dünyasının mevcut cinsiyet dağılımını gösteren raporda erkek yatırımcıların yüzde 53, kadın yatırımcıların ise yüzde 47 düzeyinde olduğu açıklandı. Ayrıca “Kripto Meraklıları” başlığı altındaki araştırmaya göre kadınlar kripto konusuna erkeklere göre yüzde 63 oranında daha fazla bir ilgi duyuyor.

Kripto Yatırımcıları kapsamındaki yatırımcıların yüzde 55’i yıllık 10 bin doların üzerinde gelir elde eden insanlardan oluşurken, yüzde 49’u yönetici pozisyonunda çalışıyor. Aynı detaylar Kripto Meraklıları kapsamında yüzde 42’si yıllık 10 bin doların üzerinde maaş alan, yüzde 33’ü yönetici pozisyonundaki katılımcılardan oluşuyor.

Türk yatırımcıların en büyük yaş grubunu yüzde 33’lük oranla 18-30 yaş arasındaki yatırımcılar oluşturuyor. Bu oran Kripto Meraklıları kapsamında yüzde 28 oranında açıklandı. 50 yaş üstü yatırımcı oranı her iki kapsamda da en düşük grubu oluşturuyor.

Kripto Para Yatırımlarının Amacı: Mevcut Birikimleri Daha Verimli Kullanmak

Her yatırımcının kripto paralara olan yatırım sebepleri farklılık gösteriyor. Bu kapsamda Türk yatırımcılara sorulan “Neden kripto paralara yatırım yapıyorsunuz?” sorusunun yanıtlarında yatırımcıların yüzde 61’i “Mevcut birikimimi verimli kullanmak” yanıtını verdi. Geleceğin finans dünyasının bir parçası olmak amacıyla yatırım yapan kullanıcı yüzdesi 53 oranında olurken, yüzde 39’luk bölüm pasif gelir elde etmek amacıyla yatırım gerçekleştirdiğini açıkladı.

Raporun en önemli içgörülerinden biri “Elde ettiğiniz karları hangi alanda kullanıyorsunuz?” sorusunun yanıtları oldu. Türk kripto para yatırımcılarının yüzde 27’si elde ettiği karları borçlarını ödemek için kullanıyor. Yüzde 21’i ev almak için kazançlarının belirli bölümünü ayırıyor. Rapora göre “Yatırımlarımı çocuklarımın eğitimi için kullanıyorum” ve “Araba satın almak için kullanıyorum” diyen yatırımcıların oranı yüzde 20’i oldu. Yüzde 16’lık bölüm ise yeni bir iş kurma amacıyla yatırımlarını değerlendiriyor.

Yatırımların Yüzde 40’u Kripto Paralarda Tutuluyor

Türk yatırımcılarının yatırım portföylerinin açıklandığı rapora göre yatırımların yüzde 40’ı kripto paralarda tutuluyor. Kripto paraları yüzde 17 ile altın, yüzde 14 ile döviz yatırımları, yatırımların yüzde 12’si bankada tutulurken yüzde 6’lık orandaki yatırımlar Türk Lirası olarak gerçekleşiyor.

Türk Yatırımcıların İlk Kripto Para Tercihi Bitcoin

Yatırımcılarına 700’den fazla dijital varlık sunan KuCoin’in yaptığı araştırmaya göre,Türk yatırımcıların en çok tercih ettiği kripto para Bitcoin. Bitcoin’i Ethereum takip ederken, yatırım yapılmayı tercih edilen diğer kripto para birimleri sırası ile Bloktopia, NewsCrytpo, Cardano, Verasity, Avalanche ve Ripple yer aldı.

Güvenilir Projeler ve Stabil Teknolojiler Belirleyici Rol Oynuyor

Rapora göre, Türk yatırımcıların kripto para borsası tercihlerinde 5 önemli etken rol oynuyor. Buna göre yatırımcıların yüzde 70’i “Güvenilir arka plana ve stabil teknolojilere sahip” kripto para borsalarını tercih ederken, yüzde 66’sı“Kolay alım-satım-çekim” özelliğine odakllanıyor. Yatırımcıların yüzde 65’i ise “Kullanıcı odaklı arayüz” özelliğini ön sıraya koyuyor. Yatırımcıların yüzde 63’ü “Geniş kapsamlı kripto para listelemelerini” önemserken, yüzde 55’i “Yüksek likidite ve işlem hacmi” detayına odaklanıyor.

Kripto Meraklıları Henüz Yatırım Yapmaya Hazır Değil

Sektöre ilgili olan fakat henüz yatırım gerçekleştirmeyen Türk yatırımcılara dair de önemli detaylar raporda yer aldı. Kripto Meraklısı olan potansiyel yatırımcıların yüzde 42’si “Hızlı değişen piyasa koşullarından çekindiği” yanıtını verdi. Kripto Meraklıları’nın sektöre uzak kalmasını sağlayan diğer sebepler ise kripto para tercihlerine olan az bilgi, regülasyon ve güvenlik oldu.

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından KuCoin tarafından yayınlanan rapor Türk yatırımcılara ilişkin önemli detaylar sundu. Raporu incelemek isteyen yatırımcılar KuCoin web sitesi üzerinden ulaşabiliyor.

Katılımcıların, 2021 yılının 21 Ekim - 1 Kasım tarihleri arasında soruları yanıtladığı ankette yatırımcıların yüzde 16’sı kripto para piyasalarına son 6 ay içerisinde dahil olduğunu belirtiyor.

KuCoin’den Bayram Öncesi Türk Kullanıcılarına Özel Kampanya

Türkiye pazarına hızlı bir giriş yapan dünyanın en büyük beş kripto para borsasından biri ve en büyük altcoin borsası olan KuCoin, Türk kullanıcılarına özel kampanyalarına son hız devam ediyor. Son olarak 7 Temmuz 2022 tarihine kadar geçerli olan kampanya kapsamında toplamda 10 bin USDT’lik ödül dağıtılıyor. Kampanya detaylarına KuCoin web sitesinden ulaşabilirsiniz.