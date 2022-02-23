Türk kripto para dünyasında yeni sayfa: WOO Network, Türkiye’ye adım attı!

Kripto para dünyasının birçok farklı noktasında faaliyet gösteren WOO Network, Türkiye ofisini açarak ülkemize adım attı. 2019 yılında kurulmasının ardından hem kripto para altyapıları geliştiren hem de yöneten WOO Network, kripto para ekosisteminin global oyuncuları arasında yer alıyor.

Dünyanın en çok kripto para yatırımcısına sahip ülkelerinden biri olan Türkiye, 1 milyar dolara yakın bir piyasa hacmi ile öne çıkıyor. Kripto para sektörüne olan ilgi beraberinde global borsaların da Türkiye yatırımlarını hızlandırıyor. Küresel kripto para dünyasının önde gelen şirketlerinden WOO Network, yerli yatırımcılara yeni proje ve fırsatlar sunmaya hazırlanıyor.

Kripto para teknolojilerinde birçok farklı ürün geliştiren WOO Network, başta kripto para alım satım platformu WOO X ve WOO Token olmak üzere Türkiye’yi 2022 yatırımlarında öncü olarak belirledi. WOO X, WOO TRADE, WOOFi ve WOO Token gibi birçok farklı kripto para projesine imza atan WOO Network, 2022 yılından itibaren Türkiye’de resmi olarak süreçlerini yönetecek.

Bitcoin, Ethereum, Avalanche, WOO Token, Doge ve 1inch başta olmak üzere 90 farklı kripto parada işlem imkânı sunan WOO X, yatırımcılara Türkiye’deki şirketi üzerinden, Türkçe hizmet sunuyor. Coinmarketcap verilerine göre en güvenilir ilk 50 kripto para borsasından biri olarak işlem hizmeti sunuyor.

Aynı zamanda kripto para teknolojileri de geliştiren WOO Network, DYDX, Matcha, ParaSwap, 1inch ve DODO gibi merkezi olmayan protokollere likidite hizmeti sağlıyor.

Sıfır komisyon, yüksek likidite, maksimum finansal verimlilik

Türk yatırımcılarla buluşan WOO Network, alım-satım platformu WOO X ile kullanıcılara birçok kolaylık sağladığını da duyurdu. Açıklanan kolaylıklar arasında en dikkat çeken nokta "Sıfır Komisyon" imkanı oldu. WOO X, Türkiye'deki kullanıcılara tıpkı globalde olduğu gibi gerçekleştirdikleri işlemlerden sıfır komisyonlu işlem hizmeti sunuyor. Kullanıcılarına aynı zamanda yüksek likidite olanağı sunan WOO X, bu kapsamda maksimum finansal verimlilik sağlamayı amaçlıyor.

Dünyanın önde gelen piyasa yapıcılarından Kronos Research imzası taşıyan WOO Network, yatırımcılara en uygun çözümleri sunmayı hedefliyor. Tüm borsaların emir defterlerine ulaşılabilen WOO X içerisinde piyasa yapıcılığı da gerçekleştiren Kronos Research, borsa içerisinde alıcı ve satıcıları buluşturuyor. Bu iş birliği sayesinde kullanıcılar hem piyasa yapıcı hem de piyasa alıcı emirlerini sıfır komisyon ile gerçekleştirebiliyor. Bütün borsa emir defterlerinin platform içerisinde yer almasıyla kullanıcılar derinlikli emir defterlerini inceleyebiliyor ve alım-satım stratejilerini daha sağlıklı oluşturabiliyor.

Dünyanın en büyük kripto para platformu Binance yatırım yaptı

Kripto para sektörünün hem kullanıcı hem de hacim anlamındaki en büyük şirketi Binance, kripto para yatırımcıları tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye faaliyetlerine başlayan WOO Network ile Binance arasında ise önemli bir partnerlik bulunuyor. Ocak ayında Binance tarafından 12 milyon dolar yatırım alan WOO Network, Binance ile iş birliğini büyük ölçüde geliştirdi.

Binance tarafından yatırım alan WOO Network’ün 2020 yılında piyasaya sürdüğü WOO Token, bu yatırım haberinin ardından 0.91 Dolar’dan 1.17 Dolar’a yükselmişti. Uzun soluklu ve kapsamlı bir iş birliğinin ilk adımı olan bu yatırım WOO Network ürünlerinin yeni pazarlara adım atmasını amaçlıyor. WOO Token aynı zamanda yatırımcı Binance’te de listeleniyor.

Türkiye’ye attığımız ilk adım en küçük adımımız olacak

Türkiye yatırımlarıyla ilgili konuşan WOO Network’ün Türkiye Yatırımlarından Sorumlu Ülke Müdürü Ali Buğra Gökağaçlı, “WOO Network olarak Türkiye gibi kripto para dünyasının önde gelen ülkelerinden birine resmi olarak dahil olmaktan memnuniyet duyuyoruz. WOO Network olarak 2019 yılından bu yana kripto para dünyasının birçok farklı enstrümanında proje geliştirdik. Şirketimizin hikayesinde 2020 yılında piyasaya sunduğumuz WOO Token ve 2022 yılında dünyanın en büyük kripto para şirketi Binance’ten aldığımız yatırım kilometre taşlarımızı oluşturuyor. Bugün global ölçekte binlerce kullanıcıya hizmet veren dünyanın ilk 50 kripto para borsasından biri olarak faaliyetlerimizi yönetiyoruz. 2021 yılında planlamasını sağladığımız Türkiye faaliyetlerimize geçtiğimiz hafta itibariyle başladık. Türkiye bugün yaklaşık 7 Milyon kripto para yatırımcısına ev sahipliği yapan, günlük spot işlem hacmi 1 milyar dolarlık çok önemli bir ülke. Kripto para dünyasına oldukça ilgi duyan ve hızlı adapte olan bir ülke olması burada yaptığımız yatırımlarda bize rehber oldu. Aynı zamanda kamuoyunun da kripto varlıklara karşı olumlu bakış açısına sahip olması Türkiye’yi yalnızca bir kripto platformu olarak değil aynı zamanda bir teknoloji üssü olarak görmemizi sağladı. WOO Network olarak başta WOO X ve WOO Token olmak üzere tüm ürünlerimizi Türkiye’de aktif olarak kullanmayı hedefliyoruz. Sıfır komisyon politikamız ve sağladığımız yüksek likidite ile piyasadaki en rekabetçi finansal verimliliği Türk yatırımcılara sunuyoruz. Böylece görünmeyen ücretler ve fiyat farklılıklarından kullanıcımızı olabildiğince kurtararak yatırımlarını en efektif şekilde yönetmelerini sağlıyoruz. Bu anlamda 2022 başta olmak üzere Türkiye’ye yapacağımız yatırımları göz önünde bulundurduğumuzda Türkiye’ye attığımız bu adımın attığımız en küçük adım olduğunu söyleyebilirim. Türk kripto para yatırımcılarıyla buluşacağımız için çok heyecanlıyız.” dedi.

Önde gelen şirketler ile stratejik partnerlik

Binance ile olan yatırım ve iş ortaklığı dışında onlarca global şirketle iş birliği olan WOO Network’ün iş ortakları arasında Türk kripto para geliştiricisi Prof. Dr. Emin Sürer’in projesi Avalanche, Polygon, Crypto.com, Near, Fantom, dYdX, Paraswap bulunuyor.

WOO Network’ün hizmet sağlayıcısı olduğu şirketler arasında ise Kronos, HOO, DODO, 1inch gibi önemli şirketler yer alıyor.