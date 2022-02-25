Ticaret Kısıtlamaları Ruslara Kriptoyu Benimsettirir mi?

Huobi Global Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü yaptığı değerlendirmede: "Küresel piyasalar Rusların Ukrayna’ya saldırması ve sonrasında AB ve ABD ülkelerinden gelen yaptırımların eşliğinde fiyatlamaları sürdürüyor. Yaptırımların kademeler halinde gelmesi piyasalarda tepki hareketleri doğurabiliyor. AB ülkelerinin şerh koyması ile Ruslar swift sisteminde kalmaya devam ederken, G-7 ülke para birimlerinin kullandırılması sınırlanacak. Hafızalara 2012’de SWIFT sisteminden çıkartılan İran ve takas ekonomisine bağlı ticaretleri geliyor fakat o dönemden farklı olarak kripto paraların günümüzde yaygınlaşan kullanımı ve dijital para birimlerinin adımları oluyor. Rusların ticret hacmini karşılayabilecek henüz kripto para ekosistemi olmasa da bazı ticaretlerini kripto paralar üzerinden yapma ihtimalleri de bulunuyor. Dijital Ruble henüz ihtiyaçları karşılayabilecek durumda kullanılabilir değil. Bu nedenle kripto paralarda dün, hem SWIFT sisteminde kalması hem de kısıtlamaların Bitcoin başta olmak üzere kripto paralara yönlendirebileceği senaryoları üzerine yükseliş yönünde hızlı tepki hareketleri görüldü. Ancak Rus Yöneticiler halkın kripto para kullanmasını çok fazla istemiyor. Son yasa tasarısında kişi başı Bitcoin işlemlerine 7.700$ sınır getirmeyi planlıyorlar. Bakış açısı eskiden de aynıydı, Putin -Vitalik Buterin görüşmesinin ardından Bitcoin favori varlığımız olamaz cümlesini de geçirmişti. Bu nedenle El Salvador ya da Ukrayna örneğinde olduğu gibi Rusların kripto paraları tamamen benimsenmesi duruşları gereği olasılıklı durmuyor. Bitcoin henüz verdiği tepki ile 40.000$ seviyesini kıramadı. Bitcoin 44.000$ seviyesini kıramadığı her gün 32.000$ seviyesine gerileme ihtimali bulunuyor. Bu nedenle Bitcoin’de cüzdanlarda alım olsa da halen daha tehlike geçmiş değil. Ara direncimiz 40.600$ olurken, dar bantta 40.600-35.200$ aralığında bulunuyoruz." sözlerine yer verdi.