Thodex’in firari şüphelisi yakalandı

Sözcü'den Sevgim Begüm YAVUZ'UN haberine göre kripto para borsası Thodex hakkında yürütülen soruşturma kapsamında firari olan şirketin finans sorumlusu Rana Azap yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Kripto para borsası Thodex’le ilgili yürütülen soruşturmada şirketin finans departmanında çalışan firari şüpheli Rana Azap yakalandı. Rana Azap'ın soruşturmada adı geçen 3 kritik isimden biri olduğu belirtiliyordu.

ADLİYEDE İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Thodex’in firari patronu Faruk Fatih Özer’in yaklaşık 400 bin kişinin mağduriyetine neden olduğu belirtilen kripto para borsasında yazılımcı Oral Çınar, finans departmanında çalışan Rana Azap ve tutuklu şüpheliler arasında yer alan abi Güven Özer’in eşi Zuhal Özer kritik 3 isim olarak aranıyordu.

Thodex’in firari patronu Faruk Fatih Özer’in yaklaşık 400 bin kişinin mağduriyetine neden olduğu belirtilen kripto para borsasında yazılımcı Oral Çınar, finans departmanında çalışan Rana Azap ve tutuklu şüpheliler arasında yer alan abi Güven Özer’in eşi Zuhal Özer kritik 3 isim olarak aranıyordu.