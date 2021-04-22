Thodex mağduru 400 bin kişi savcılığın yolunu tuttu!

Türkiye’de en çok kullanılan kripto para borsalarından Thodex’teki hesaplarına ulaşamayan kullanıcılar emniyete ve savcılıklara koşuyor.

Müvekkilleri adına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunduğunu açıklayan Avukat Oğuz Evren Kılıç, “Thodex'in kurucusu ve CEO’su olan Faruk Fatih Özer’in 20 Nisan saat 17.57’de yurtdışına çıktığını öğrendik” dedi.

Dünya'da yer alan habere göre, yüzde 30 düşük fiyatla, toplamda 489 bin dolarlık doge satışı gerçekleştirildiği, bunun da kaçış öncesi bir hazırlık olduğu şeklinde iddialar da ortaya atıldı.

Thodex kurucusu ve CEO’su Faruk Fatih Özer, geçen ocak ayında verdiği bir röportajda işlem hacminin 97.2 milyar TL’ye ulaştığını açıklamıştı. Şirketin kayıtlı kullanıcı sayısının 400 bine çıktığını, yurtdışındaki üye sayısının da 4 bini aştığını ifade etmişti. On binlerce mağdurun söz konusu olabileceğini söyleyen uzmanlar, tüm bu paylaşımlar yapılırken şirketten bir açıklama gelmemesini olağandışı buluyor.

Özer’in twitter hesabını kapatması ardından da Instagram’daki tüm paylaşımlarını silmesi üzerine kullanıcılar hukuki yola başvurmaya başladı.

Aynı zamanda Ankara Barosu Sermaye Piyasası ve Finans Hukuku Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Oğuz Evren Kılıç, müvekkilleri adına başvuruda bulunanlar arasında. Dünya'ya konuşan Kılıç, “Müvekkillerimizin başvurusu ve talebi üzerine Thodex isimli kripto para borsasının sahibi olan Koineks A.Ş. ortakları ve yetkilileri hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde suç duyurusunda bulunduk. Söz konusu şahıslar ile Koineks A.Ş.’ye ait alacaklara, varlıklara ve hesaplara tedbiren el konulması talebimizi ilettik. Konuyla ilgili hukuki süreci başlatmış bulunuyoruz" dedi.

Benzer olarak başta İstanbul olmak üzere diğer savcılıklara da çok fazla sayıda suç duyurusu yapıldığı belirtiliyor. Thodex kullanıcıların hak arama yollarına başvurmaları uyarısında bulunan Avukat Kılıç, “Savcılığa suç duyurusu bulunulmalı. Hesabınızdaki meblağa göre tüketici hakem heyetlerine başvurun ya da tüketici mahkemelerine dava açın” sözlerine yer verdi.

Kısa süre önce 2 milyon adet Dogecoin dağıtma kararı açıklayan şirketin bu dağıtımı gerçekleştireceği hafta aksaklıklar yaşanmaya başladı. Para yatırma, çekme ve transfer işlemlerinde sıkıntı söz konusu oldu.

Günlerce süren bu sıkıntı üzerine şirket 19 Nisan'da hem sitesinden hem de sosyal medya hesaplarından "Dogecoin Bakım Çalışması Hakkında Önemli Bilgilendirme" şeklinde bir açıklama yayınladı. Açıklamada Doge işlemlerinde kısa süreli bir bakım çalışması gerçekleştirdikleri bilgisine yer verildi. Planlı bir bakım olduğu ve akşam 20.00'de başlayarak 6 saat süreceği bilgisi de paylaşıldı. Kullanıcılar sürenin dolduğu gece saat 02.00'den sonra da hesaplarına ulaşamadı.

Bugün ise kullanıcılar boş bir sayfayla karşılaştı.