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Thodex'in sahibi Özer'in yurt dışına kaçışının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Kripto para borsası Thodex'in firari kurucusu yöneticisi Faruk Fatih Özer'in, İstanbul Havalimanı'ndan yurt dışına kaçışına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

KRİPTO PARA 21.05.2021, 09:51

20 Nisan Salı günü 17.15'te 34 DFC 567 plakalı siyah renkli otomobille havalimanına geldiği görülen Özer'in otopark girişinde aracını valeye teslim ettikten sonra arka koltuktaki çantasını aldığı görülüyor.

Daha sonra 3 numaralı kapıya geldiği görülen Özer'in 17.21'de terminale giriş yaptığı görüntülere yansıyor. Saat 17.46'da ise M-18 numaralı bilet kontuarında check-in işlemini yapan Özer'in ardından oradan ayrıldığı güvenlik kamerası görüntülerinde yer alıyor.

Dış hatlar gidiş terminalinde saat 17.57'de 32 numaralı pasaport kontuarından çıkış işlemlerini yaptıran Özer'in, arındırılmış alanda bir süre dolaştığı ardından saat 19.25 sıralarında C-4 uçuş kapısından işlem yaptığı görülüyor. Kamera kayıtlarına Özer'in Arnavutluk'un başkenti Tiran'a gidecek olan uçağa bindiği anlar da yansıyor.

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