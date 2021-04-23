Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özerin açıklamasının tam metni

Türkiye'de işlem yapan kripto para borsalarından Thodex'te iki gündür işlem yapılamıyor. 391 bin kişinin işlem yaptığı platformun kurucusu Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolarlık kripto parayla yurtdışına çıktığı öne sürüldü. İddiaların hedefindeki Faruk Fatih Özer yazılı açıklama yaptı. Özer, "Yaklaşık 3 aydır sürdürülen ortaklık görüşmeleri sırasında mali ve dijital veriler birlikte incelendiğinde şirket hesaplarında anormal bir dalgalanma olduğu geçen hafta itibari ile tespit edilmiştir. Bunun sebep ve kaynaklarının ne olduğunun tespiti için Thodex Platformu geçici süre ile işleme kapatılmıştır" dedi.

"Şirket teknik ekibimiz bu araştırmayı yaparken şahsım olarak yurt dışı yatırımcı ile nihai görüşmeleri yapmak izin 19.04.2021 tarihinde yurt dışına çıkmış bulunmaktayım" diyen Özer, " Yaklaşık 391 bin kişiyi 2 milyar dolar zarara uğratarak ortadan kaybolduğum iddiaları asılsızdır" diye konuştu.



Özer'in açıklamasında, "ilk tespitlerimize göre 700 bine yakın kullanıcımızın sadece 30 bine yakın kısmında şüpheli durum söz konusu olup bu kişilerin de platformdaki banka giriş bedellerinin karşılığı şirket hesaplarında mevcuttur. Bu itibarla; öncelimle hiçbir kullanıcının mağdur olmayacağını kamuoyuna duyururum" ifadesi yer aldı.



2 milyar dolar iddiasını da yalanlayan Faruk Fatih Özer, "Bırakınız Thodex'in işlem hacmini tüm Türkiye'deki kripto para platformlarının işlem hacmi bu seviyede değildir" dedi.



Özer'in açıklaması şu şekilde devam etti: "Sayın kullanıcılardan önemle rica ettiğim husus, şirketimiz tarafından yapılmayan açıklamalara itibar edilmemesidir. Şahsım da birkaç gün içerisinde Türkiye'ye dönüş yaparak adli makamlar ile işbirliği içerisinde gerçeklerin ortaya çıkmasını sağlayacağımı ve kullanıcıların mağduriyetinin önlenmesi için elimden gelen gayreti göstereceğimi beyan ederim"

MASAK HESAPLARA BLOKE KOYDU

MASAK, kripto para firması Thodex'in tüm hesaplarına el koyduğunu açıkladı.



MAĞDURLARIN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Borsanın kapanması ile mağdur olan binlerce yatırımcı adına açıklama yapan avukat Oğuz Evren Kılıç, Özer'in dün saat 17.57'de İstanbul'dan yurt dışına kaçtığını öne sürdü. Kılıç, "Artık bundan sonra çok zorlu ve uzun bir süreç başlıyor. Allah herkese sabır versin" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK 3'ÜNCÜ KRİPTO PARA BORSASI

Kılıç ortaya atılan rakamların yüzde 100 doğru olmadığını, tahmini olarak söylendiğini belirtti. Kılıç "Thodex kapanmadan önce 400 bin kullanıcıya sahipti. Bunların 391 bini aktif olarak işlem yapıyordu. Aylık olarak 8-13 milyar dolar arasında işlem hacmine sahipti. Türkiye'nin en büyük 3'üncü kripto para borsasıydı" dedi.

TAHMİNİ 2-10 MİLYAR DOLAR KAÇIRDI

Kılıç "Faruk Fatih Özer tahmini olarak 2 ile 10 milyar dolar arasında parayı alıp yurt dışına kaçmış olabilir. Miktarı tahmin etmek çok net değil, soruşturma neticesinde rakamlar netleşecektir" açıklamasını yaptı.



SAVCILIK İFADEYE ÇAĞIRDI, GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Savcılığın Faruk Fatih Özer'i ifadeye polis kanalıyla çağırmasıyla birlikte POLNET'ten yapılan kontrollerde 20/04/2021 tarihinde saat 17:57'de İstanbul Havalimanı'ndan çıkış yaptığının tespit edildiğini belirten Kılıç, mağdurların iki aşamalı olarak hareket edebileceğini, ilkinin savcılığa suç duyurusu ikincisinin ise elindeki meblağa göre tüketici hakem heyeti ya da tüketici mahkemesine başvurmak olduğunu söyledi.

NEREYE KAÇTIĞI BELLİ OLDU

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in 20 Nisan'da İstanbul Havalimanı'ndan Arnavutluk'un başkenti Tiran'a gittiği öğrenildi. Son 24 içinde internet sistemlerini kapatarak yaklaşık 2 milyar dolarla (kripto varlık) Tayland'a gittiği kaçtığı iddia edilen Özer'in hakkında herhangi bir yakalama kararı bulunmadığı için 20 Nisan günü Tiran'a yaptığı seyahatte herhangi bir sıkıntı yaşamadığı öğrenildi.

POLİS İNCELEME YAPIYOR

İddialara yönelik emniyet güçleri inceleme başlattı. Thodex'in istanbul Kadıköy'deki merkezine polis ekileri sevk edildi. Siber suçlarla mücadele ekipleri şu anda şirkette inceleme yapıyor.