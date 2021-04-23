Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer ile fotoğraf çekilen Bakan Soylu'dan açıklama: Şahsı tanımıyorum

Kripto para borsası Thodex'in internet sitesine birkaç gündür erişilemediği gerekçesiyle çok sayıda kişinin mağdur edildiği iddiasının gündeme gelmesi üzerine, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı borsa hakkında resen soruşturma başlatmıştı. Türkiye'nin en büyük üçüncü kripto para borsası Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in, 2 milyarla yurt dışına kaçtığı ortaya çıkmıştı.

BAKAN SOYLU, ''TANIMIYORUM'' DEDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,birlikte fotoğraf çekildiği kripto para borsası kurucusu Faruk Fatih Özer'i tanımadığını açıkladı.

Bakan Soylu yaptığı paylaşımda, "İlgili şahıs Faruk Fatih Özer'i tanımıyorum. Bir yakınımız vasıtasıyla 23 Aralık 2019'da, yazılımcı gençlere verdiğimiz randevuya eklemlenerek gelmiştir. Randevu listesinde ismi mevcut değildir ve sadece fotoğraf çekimi esnasında odaya alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı.

ÇAVUŞOĞLU DA AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Faruk Fatih Özer ile çekildiği bir fotoğraf sosyal medyaya düşmesinin ardından açıklamada bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, şahsı tanımadığını söylemişti. Çavuşoğlu Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'i tanımıyorum. Şahsın sosyal medyada dolaşan fotoğrafı; 26 Aralık 2019'da Kocaeli Mv. Saffet Sancaklı'nın oğlu Mert Sancaklı'ya verdiğimiz randevuya eşlik ettiği ziyarette çekilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım."