banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
PKK'nın Suriye sorumlusu öldürüldü
PKK'nın Suriye sorumlusu öldürüldü
Thodex mağdurlarının avukatından çok önemli açıklama!
Thodex mağdurlarının avukatından çok önemli açıklama!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafa destek paketini açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafa destek paketini açıkladı
Memleket Partisi resmen kuruldu!
Memleket Partisi resmen kuruldu!

Thodex'in 3 lüks aracına haciz kararı

Thodex mağdurları avukatlarıyla birlikte icra memurlarını da yanına alarak şirketin Kadıköy’deki yönetim ofisine geldi. Şirkete ait 3 lüks araca haciz konuldu.

KRİPTO PARA 17.05.2021, 21:08

Binlerce kişinin mağdur olduğu Thodex vurgununa ilişkin ilk haciz işlemi gerçekleştirildi. Olayda mağdur olduğunu belirten şahıslar avukatları ve icra memurları eşliğinde Thodex'in Kadıköy Göztepe'deki yönetim binasına geldi. Çilingir yardımıyla ofisin kapıları açıldı. Yürütülen çalışmalar kapsamında şirkete ait 3 lüks araca haciz konuldu.

Yorumlar (0)
21°
açık