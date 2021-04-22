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‘Thodex’ hakkında Başsavcılıktan soruşturma
‘Thodex’ hakkında Başsavcılıktan soruşturma

‘Thodex’ hakkında Başsavcılıktan soruşturma

- ‘Thodex’ kripto para borsası hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan soruşturma - Şirket çalışanlarının ifadesi alınıyor

KRİPTO PARA 22.04.2021, 11:50
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‘Thodex’ hakkında Başsavcılıktan soruşturma

- ‘Thodex’ kripto para borsası hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan soruşturma
- Şirket çalışanlarının ifadesi alınıyor


Kripto para borsası Thodex’in yatırımcılarının dolandırılmasına ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında şirket çalışanlarının ifadeleri alındığı öğrenildi.

Kripto para borsası Thodex’in sitesine iki gündür erişilemediği gerekçesiyle çok sayıda vatandaşın mağdur edildiği iddiası üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılık, konuya ilişkin re’sen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında şirket çalışanlarının ifadelerinin alınmaya başlandığı öğrenildi.

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