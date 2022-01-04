Satoshi Nakamoto Kim? İtalyan Bankasından Dev Kripto Adımı

"13.yaşını 880 milyar dolarlık piyasa değeri büyüklüğü ile kutluyor. Bu zamana kadar Bitcoin’in kurucusu Satoshi Nakamoto kim ya da kimler olduğu büyük bir merak konusu. Elon Musk bu konuya da değinerek aşırı gizli kripto para birimi uzmanı Nick Szabo'nun dijital para birimi bitcoin'in gizemli yaratıcısı Satoshi Nakamoto olabileceği konusunda birçok kişiyle aynı fikirde görünüyor. Bununla birlikte geleneksel finans-kripto para ilişkisi gittikçe kuvvetleniyor. Banca Generali bu yılın başında müşterilerine Bitcoin işlemi hizmeti verecek. Bu bankalar için milat olabilir, özellikle ABD’li bankacıların da bu dönemde SEC’e baskı yaptığını da düşünürsek, dünyada örneklerinin çoğalması 2022 yılı için Banka-Kripto entegrasyonu ihtimallerini artırıyor. Şubat ayında düşünülen Wall Street-SEC buluşmasında özel sektör kadar bankaların da 2,3 trilyon dolar olan

kripto para piyasası pastasından pay almak istedikleri gayet normal. Bu yönde bir kararın oluşabilmesi için SEC’in ve Bankacılık Denetleme Kurulu’nun bankalar için düzenleme yapması gerekebilir ve bu da 2022 yılını regülasyon yılı yapabilir. Bankalar için hazırlanacak bir regülasyon tabanının fiyatları rahatsız edebileceğini düşünmüyoruz. Aksine kısıtlayıcı regülasyonlar fiyatları aşağı çekebilir.

Bitcoin’i teknik olarak ele aldığımızda, korku endeksi ve hassasiyet göstergeleri ayrışma gösteriyor. Bitcoin’in 46.500$ seviyesinde destek alma süreci de devam ederken, ikili dip çalışması da devam ediyor. Bitcoin’in bu bölgeden tepki verebilmesi için küresel risk iştahı da artıyor ve VIX düşüyor. Bu nedenle 50.000-51.000$ bölgesine doğru tepkiler kripto para piyasasını hareketlendirebilir ve küresel risk iştahı ile bu bölgeyi geçmek isteyebilir." sözlerine yer verdi.