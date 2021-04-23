Saffet Sancaklı'dan Thodex açıklaması

Saffet Sancaklı, Thodex iddialarına yönelik bir açıklama yaptı.

Sancaklı, iddialar üzerine Twitter'dan bir açıklama yayınladı. "Oğlumun ve adımın geçtiği olaylardan büyük üzüntü duyuyorum" dedi.

Ticaret sicil gazetesinden şirketle ilgili görseli de paylaşan Sancaklı "Milli şahsiyetime yönelik en küçük bir lekeyi kabul etmem" ifadesini kullandı. Devletin tahkikatı sonucunda tüm gerçeklerin ortaya çıkacağını söyledi