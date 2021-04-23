banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Fahrettin Altun'dan Ermenileri Patriği Maşalyan'a teşekkür
Fahrettin Altun'dan Ermenileri Patriği Maşalyan'a teşekkür
ABD, 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıdığını açıklayacak
ABD, 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıdığını açıklayacak
Osmancık'taki radarlar sürücülerin korkulu rüyası!
Osmancık'taki radarlar sürücülerin korkulu rüyası!
Arnavutluk emniyetinden Fatih Özer açıklaması
Arnavutluk emniyetinden Fatih Özer açıklaması

Saffet Sancaklı'dan Thodex açıklaması

MHP Milletvekili Saffet Sancaklı, oğlunun Thodex'in ortağı olduğu iddialarını yalanladı.

KRİPTO PARA 23.04.2021, 22:58
20
Saffet Sancaklı'dan Thodex açıklaması

Saffet Sancaklı, Thodex iddialarına yönelik bir açıklama yaptı. 

Sancaklı, iddialar üzerine Twitter'dan bir açıklama yayınladı. "Oğlumun ve adımın geçtiği olaylardan büyük üzüntü duyuyorum" dedi.

Ticaret sicil gazetesinden şirketle ilgili görseli de paylaşan Sancaklı "Milli şahsiyetime yönelik en küçük bir lekeyi kabul etmem" ifadesini kullandı. Devletin tahkikatı sonucunda tüm gerçeklerin ortaya çıkacağını söyledi

banner478
Yorumlar (0)
16°
açık