Rusların 200 Milyar Dolarlık Kripto Rezervi ve Bitcoin’in Belirsizliği

Huobi Global Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü, haftanın ilk iş gününde dünyadaki gelişmeler ışığında yaptığı değerlendirmede şu sözlere yer verdi: "Rusya’nın savaş nedeni olarak sayacağım dediği SWIFT mesajlaşma ağından çıkartılması gerçekleşti ve çok ağır ekonomik yaptırımlar listelendi. Putin ise nükleer silah kartını çekerek tüm dünyayı yüksek alarm seviyesine geçirirken, 3. Dünya Savaşı korkusu piyasa geneline yayıldı. Rusya’nın 643 milyar dolar değerinde rezervi de SWIFT ve yaptırımlar dolayısıyla çoğu işe yaramaz hale geldi. Bu durumda göler bir kez daha Rusya’nın ticaretini sağlamak ve kendi içerisinde ekonomik krize yol açmamak için 200 milyar dolar değerindeki kripto para varlıklarına çevrildi. Ruble’nin offshore piyasada %40 düşmesi de Putin ve ekibinin kripto para ticaretinde sıkıştırabilir. Rusların kripto paraya ağır yaptırımlar getirme ya da yasaklama lüksü çok kısıtlandı. Fakat ECB Başkanı Lagarde, Venezuela örneğinde olduğu gibi ekonomik yaptırımları Rusların atlatmaması için kripto ile ilgili düzenleyici bir çerçeveyi hızla onaylamaya çağırdı. Piyasanın kafası tamamen karışmış durumda. Bu kadar kaosa rağmen kripto paraların oynaklığı oldukça azaldı hatta tepkisizlikler başladı. Bir yandan Rusların kripto parayı kullanacağı diğer yandan ellerindeki rezervleri satabilir mi ya da ECB yasaklayıcı yasalar koyar mı? bunun derdinin sürüldüğü bir ortam. Bitcoin yeni haftaya 38.000$ bölgesinde başlıyor. Mevcut bandımız ise 33.000-40.600$ aralığında belirsizliğini koruyor. Ancak cüzdanların çoğunun alıcılı tarafa geçmesi, satışta olan türev piyasa işlemlerinin hacimlerinin azalması Bitcoin’e yeniden 40.600$’ı kırma denemesi yaptırtabilir fakat kalıcılığı konusunda belirsizlikler çok fazla. Bu nedenle küçük yatırımcının elindeki mevcut pozisyon riskini direnç kırılımı olmadan artırmamasını faydalı buluyoruz."