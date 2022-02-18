Ripple Davası ve Ukrayna Gündeminde Piyasalar Yön Arıyor!

Beste Naz Süllü: "Piyasalar Ukrayna hattının geriliminde yön bulmaya çalışırken, diplomasi yolunu seçen her iki ülkenin Dış İşleri Bakanı gelecek hafta bir araya gelecek. Kripto paralar hem jeopolitik risklere karşı kırılganlaşırken hem de regülatif söylemler eşliğinde bulanık suda işlem görüyor. Biden gelecek hafta Başkanlık Emri ile kripto paralar ve merkez bankası dijital parası (CBDC) hakkında yasa sunacak. Kripto paraların kısıtlanmasını isteyen taraflar olsa da bunun ABD’yi teknolojik gelişim ve dijital dönüşümü konusunda engelleyeceği çok açık. Fakat böyle bir engellemeden ziyade kara para kaçakçılığını önleme hususu ve borsaların düzenlenmesi ile ilgili konuların ön planda tutması beklenebilir. Ripple davası dün görüldü ve bazı yazışmalar okundu. Mahkeme bunları keşfe sunacak ve muhtemelen ay sonu keşif süresinin bitmesi ile dava önemli ölçüde açıklığa kavuşacak. Bitcoin son 24 saat içerisinde 40.000$ seviyelerine kadar geriledi. Çok önemli bir destek olan bu bölge çalışması halinde yine ilk etapta 43.200$ tepki ihtimali verebilir." sözlerine yer verdi.