Pundix nedir? Pundi X (NPXS) coin nasıl ve nereden alınır?

Bilindiği üzere her geçen gün kripto para piyasasında çeşitlilik artıyor. Bunlardan biri de Pundi X coin oldu. Pundi X, kripto harcamayı kredi kartı kadar kolay hale getirmek isteyen bir proje olarak karşımıza çıkıyor. Son zamanlarda Pundi X, hızlı bir düşüş göstererek yatırımcısını hayal kırıklığına uğrattı. Bu gelişmeler sonrası yatırımcılar sosyal medya hesapları üzerinden bu duruma isyan ediyor. Peki, Peki, Pundix nedir, nasıl alınır? Pundi X alamk mantıklı mı? İşte merak edilen tüm detaylar!

PUNDİ X COİN (NPXS) NEDİR?

Pundi X, blok zinciri tabanlı satış noktası çözümü ile perakende işletmelerini dönüştürmek amacıyla blok zinciri ile çalışan cihazların lider geliştiricisidir. Çözüm, perakende satıcıların ve tüketicilerin blok zinciri üzerinde anında mağaza içi işlemler gerçekleştirmesine olanak tanır.

Blockchain çözümü 2017'de kuruldu ve ICO'yu Ocak 2018'de dünyanın ilk satış noktası çözümü olarak başlattı. Başarılı bir ICO'nun ardından Pundi X, XPOS, XWallet ve XPASS gibi perakende odaklı hizmetleri ve ayrıca BOB adlı dünyanın ilk blockchain telefonunu başarıyla başlattı.

Merkezi Singapur'da bulunan şirket, XPOS çözümünü ve cihazlarını Amerika Birleşik Devletleri, İspanya, Arjantin, Kore, Avustralya, Kolombiya, İspanya ve Tayvan dahil 25'in üzerinde pazara sevk etti.

PUNDİ X NASIL ÇALIŞIR?

Pundi X PoS cihazlarıyla günlük yaşantımızda alışveriş yapmanın yanı sıra kripto para alım satım işlemlerini de gerçekleştirebileceğiz. Pundi X PoS ayrıca, AliPay, E2Pay, Go-Pay, Pundi-Pundi ve WeChat Pay gibi popüler ödeme platformlarını da destekliyor. Pundi X Labs, Blockchain tabalı PoS cihazlarının kullanımını teşvik etmek için bir takım kampanyalar düzenlemekten de kaçınmamış. Özetle Pundi X kripto para sektöründe yenilikçi bir rol üstlenerek kripto para birimlerinin tüm dünyada benimsenmesine katkıda bulunuyor.